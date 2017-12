Renzi contro Salvini e Berlusconi | no al populismo a 5 Stelle e all' estremismo della

RIFORMA PENSIONI 2017/ Fassina e Renzi contro Berlusconi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2017, oggi 29 dicembre. Silvio Berlusconi criticato da Stefano Fassina e Matteo Renzi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Sempre più italiani sono contro. E Renzi fa affondare lo ius soli : Potrebbe esserci un sondaggio choc nella decisione del Pd di rinviare l'approvazione della legge sullo ius soli. Negli ultimi giorni della XVII legislatura, mentre i gruppi politici di sinistra e estrema sinistra sognano le barricate pur di far approvare in extremis la legge sullo ius soli, un sondaggio svela che più della metà degli italiani è contraria a questo provvedimento.Una rilevazione di Swg ha rivelato infatti che il 53% dei nostri ...

Rifiuti del Lazio a Parma? Renzi contro il M5S : 'Facile fare gli ambientalisti con gli impianti degli altri' : La richiesta di aiuto del Lazio all'Emilia-Romagna (forse con il termovalorizzatore di Ugozzolo) per lo smaltimento dei Rifiuti continua a far discutere. Oggi è intervenuto il segretario del Pd Matteo ...

Risparmiatori truffati - il Pd ritira la querela contro la nonnina che contestò Renzi : 'Non gli devo chiedere scusa' : Alla fine uno sprazzo di lucidità ha attraversato la mente del tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi . La nonnina risparmiatrice truffata dal crac di Carife, Giovanna Mazzoni , non dovrà vedersela in ...

D Alema contro Renzi. E dice 'Pronto a ricandidarmi alle prossime politiche' : ROMA - 'Credo che sia del tutto evidente che Maria Elena Boschi si sia occupata più volte del destino di questa piccola banca di cui il padre era uno degli amministratori. Si tratta di un caso ...

Etruria - Renzi : piano contro di me. Ma nel Pd sale la tensione : «Non siamo al complotto, ma l'assedio è evidente». Nella testa dei Renziani che ieri hanno inondato social e agenzie con dichiarazioni a supporto della Boschi, «un filo...

Pd - Richetti contro Renzi : “Manca l’etica della parola data”. E sul partito : “Sfilacciati - abbiamo problema enorme” : “Non puoi andare ad Arezzo a dire ‘siccome volevamo abolire il Senato e ci mettiamo la faccia su Banca Etruria, mi candido al Senato ad Arezzo’. Poi arrivi a Milano e ‘siccome sono a Milano sfido Berlusconi nel collegio di Milano’. Poi dopo andrà a finire, com’è giusto che vada a finire, che ti candidi a Firenze che è la tua città. Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche ...

Scontro sulle parole del governatore Renzi : fugati dubbi sulle interferenze Di Maio : falso - ha svelato le pressioni : Scontro fra Pd e opposizioni dopo l'audizione di visco. Per il segretario dei Dem è stato chiarito che non ci furono interferenze da parte di esponenti del governo. Cinquestelle, Lega e Forza Italia ...

RIFORMA PENSIONI 2017/ Cida chiede incontro a Renzi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2017, oggi 20 dicembre. Giorgio Ambrogioni scrive a Renzi e chiede un incontro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Como : Renzi - generosità mai contro regole : Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Non so chi di voi abbia letto la notizia. A Como alcuni volontari vogliono offrire una colazione ai senzatetto, ma questo andrebbe contro alle 'regole del decoro' secondo un’ordinanza del sindaco. Ecco, io penso che amministrare un luogo, una città, una comunità, signifi

Richetti a testa bassa contro Renzi. Poi chiarisce con un video su Facebook : 'Polemica inventata' : Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche su questioni poco rilevanti, conta, in una stagione così complessa?", aggiunge. Pochi minuti dopo lo stesso Richetti ha ...

