Renzi all' attacco | Non lasceremo il Paese a chi vive di rancore e rabbia

Nasce la lista centrista alleata col Pd : sarà guidata da LoRenzin : ROMA - Nasce il polo centrista della coalizione del Pd. Nella notte le diverse componenti hanno trovato un accordo, sottoscritto da Dellai, Casini, Olivero, De Mita e Messina di Idv, per andare alle ...

Chef Rubio e Alessandro FloRenzi tornano all’Età della Pietra con “I Primitivi” : ROMA – Un cast di voci stellare quello de I Primitivi, il film di animazione diretto dal regista Nick Park, vincitore di quattro premi Oscar ed ideatore dei personaggi di Wallace e Gromit.Il doppiaggio italiano è stato affidato ad attori amatissimi come Paola Cortellesi, Riccardo Scamarcio e Salvatore Esposito, maestri della risata come Corrado Guzzanti […] L'articolo Chef Rubio e Alessandro Florenzi tornano all’Età della Pietra con “I ...

Renzi esclude alleanze con LeU. Di Maio : 'Così il mio l'esecutivo M5s' : Duello da campagna elettorale tra i leader dei due schieramenti. Il segretario del Pd rivendica di aver portato il Paese fuori dalla crisi. Il pentastellato punta a Palazzo Chigi e vorrebbe voltare ...

Matteo Renzi : 'Non è realistica un'alleanza con Pietro Grasso' : 'Spero in un governo guidato da un premier Pd non per spirito di corpo ma perché lo considero un fatto positivo per l'Italia'. Matteo Renzi in una intervista a La Stampa diche che 'l'Italia è più ...

Calciomercato Roma/ News : FloRenzi giallorosso a vita (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe studiando un doppio colpo in mezzo al campo con l'arrivo di Milan Badelj e la cessione di Maxime Gonalons.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:38:00 GMT)

Roma - FloRenzi : 'Dzeko il miglior giocatore giallorosso del 2017' : L'avversario più ostico è stato Eden Hazard, per le sue qualità e per quello che fa in campo è uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è quello di Edin Dzeko allo Stamford Bridge contro il ...

Biotestamento - la replica di un malato alla LoRenzin : “Non dica assurdità” : “Invece di dire assurdita’ circa favorire l’obiezione di coscienza alle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), poiche’ la neo legge sulle Dat non la prevede, vigili affinche’ i medici le rispettino, quando sara’, a cominciare dalle mie“. Lo scrive in una lettera inviata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, un consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni, Severino Mingroni, ...

M5S - Di Battista : “Di Maio alleato con Pd senza Renzi? Una stronzata de La Stampa” : Alessandro Di Battista, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), boccia senza appello così il retroscena sulle possibili alleanze del M5S L'articolo M5S, Di Battista: “Di Maio alleato con Pd senza Renzi? Una stronzata de La Stampa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banche - interruppe e contestò Renzi alla festa dell’Unità di Bologna : il Pd ora querela l’anziana risparmiatrice : Si presentò alla festa dell’Unità di Bologna e, mentre dal palco parlava il segretario del Pd Matteo Renzi, lo interruppe, urlando e sventolando una bandiera sulla quale si leggeva “No Salva Banche“. Ora, tre mesi e mezzo dopo, il Partito democratico ha denunciato Giovanna Mazzoni, una risparmiatrice di Ferrara, rimasta danneggiata dal crac della Cassa di risparmio della città emiliana. “Io mi sono alzata una mattina, mio ...

Pd - la lettera dei dem all'estero a Matteo Renzi : 'Lasciamo il partito' : ' Questo Pd non è più casa nostra '. Addio. Comincia così la lettera di Natale pubblicata in esclusiva su Huffingtonpost.it per il segretario Matteo Renzi firmata dai dirigenti locali dei circoli Dem ...

D Alema contro Renzi. E dice 'Pronto a ricandidarmi alle prossime politiche' : ROMA - 'Credo che sia del tutto evidente che Maria Elena Boschi si sia occupata più volte del destino di questa piccola banca di cui il padre era uno degli amministratori. Si tratta di un caso ...

Roma - FloRenzi : "Lo scudetto non passa dalla Juve" : è questo il pensiero di Alessandro Florenzi che, nel corso di un'intervista a Sky Sport, ha parlato della gara dell' Allianz Stadium . "Per la crescita della Roma è una partita molto importante" - ...

Biotestamento - LoRenzin : "Garantirò il diritto all'obiezione di coscienza" : Invece no! Vogliamo continuare a lottare, vogliamo che la scienza si occupi seriamente di noi , vogliamo che anche solo la speranza di un farmaco, ormai in commercio da diversi mesi, e che si propone ...

Biotestamento - LoRenzin : «Garantirò il diritto all’obiezione di coscienza» : Il Biotestamento è appena diventato legge, ma già tre istituti cattolici hanno annunciato che non lo applicheranno: Cottolengo, Aris, Acquaviva (Bari). E, anche se la norma sulle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, non prevede una disciplina sull’obiezione di coscienza, la ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha già assicurato che è sua intenzione, «immediatamente dopo la pubblicazione della legge, incontrare i rappresentanti ...