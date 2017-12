Regione Abruzzo | consegnati mezzi antineve acquistati con contributo Terna

Maltempo Abruzzo : la Regione consegna i primi 3 mezzi antineve : consegnati oggi i primi 3 mezzi antineve (una turbofresa e due sgombraneve corredati di lama e spargisale), acquistati dalla Regione Abruzzo con il contributo di Terna e assegnati alle amministrazioni provinciali di Chieti, Teramo e L’Aquila. Il quarto mezzo, un’altra turbofresa destinata alla Provincia di Pescara, sarà disponibile giovedì prossimo. L’investimento complessivo per l’acquisto dei mezzi è stato di un milione ...

Rifiuti - Regione Abruzzo ed Ecolan : quando il pubblico funziona : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mazzocca ed Ecolan spa hanno indetto una conferenza stampa allo scopo di illustrare le attività relative alla gestione dei Rifiuti e servizi ambientali, gli obiettivi che si intendono conseguire e i traguardi già raggiunti come il finanziamento dell’impianto pubblico. In detta occasione è stato trattato anche il tema relativo al nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti alla presenza di Mazzocca, del Sindaco di ...

Abruzzo approva Bilancio Regione 2018 Emendamenti ostruzione cancellati con 'ghigliottina' : L'Aquila - Il Consiglio regionale, dopo una lunga maratona che si è conclusa nella notte, ha approvato a maggioranza il Bilancio regionale 2018. A votare a favore il centrosinistra, contro si sono espresse le opposizioni di centrodestra e del movimento cinque stelle. I lavori sono stati caratterizzati dalla presentazione di Emendamenti ostruzionistici, circa 950, presentati dalle opposizioni che la maggioranza con la cosiddetta norma ...

Abruzzo approva Bilancio Regione 2018 Emendamenti ostruzione cancellati con 'ghigliottina' : L'Aquila - Il Consiglio regionale, dopo una lunga maratona che si è conclusa nella notte, ha approvato a maggioranza il Bilancio regionale 2018. A votare a favore il centrosinistra, contro si sono espresse le opposizioni di centrodestra e del movimento cinque stelle. I lavori sono stati caratterizzati dalla presentazione di Emendamenti ostruzionistici, circa 950, presentati dalle opposizioni che la maggioranza con la cosiddetta norma ...

Edilizia scolastica - dalla Regione Abruzzo 49 mln - per 75 interventi nelle scuole : L'Aquila - "Sono risorse che non gravano sulla fiscalità abruzzese o sull'indebitamento futuro del bilancio dell'Abruzzo perché sono fondi dello Stato a valere sulla legge n.232 del 2016. Dobbiamo ora attivare progetti, procedure e pareri velocemente per evitare di perdere capacità realizzativa. Accanto a questi 49 milioni di euro che interesseranno 75 interventi nei vari Comuni abruzzesi, a breve avremo un ...

Regione Abruzzo - le proposte presentate dalle associazioni artigiani per il bilancio di previsione : L'Aquila - Nell’audizione di ieri alla commissione bilancio del Consiglio regionale, dedicata all’esame della bozza di documento contabile per il 2018, abbiamo sottolineato ancora una volta la gravissima difficoltà in cui si dibatte il settore dell’artigianato; e, fatto altrettanto grave, che il bilancio stesso proposto dalla Giunta non preveda alcuna risorsa destinata al settore, nonostante i ripetuti impegni assunti anche ...

APPROVAZIONE BILANCIO Regione Abruzzo - SI PARTE IL 18 DICEMBRE : Martedì 19 DICEMBRE alle 10 è convocato in seduta ordinaria ed urgente il Consiglio regionale per l'esame del Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e del progetto di legge sulle '...

Abruzzo - 65 generatori elettrici dalla Regione e Enel per Comuni : Pescara, 2 dic. (askanews) Sessantacinque generatori da Enel per altrettanti Comuni abruzzesi. Al via il programma di gestione delle emergenze in caso di interruzione di energia elettrica in Abruzzo. ...

San Raffele Sulmona migliore struttura sanitaria Regione Abruzzo : Roma, 30 nov. (askanews) Per la seconda volta il San Raffaele Sulmona risulta la migliore struttura sanitaria della Regione Abruzzo: lo dicono i dati diffusi dall'Ufficio Promozione della Qualità del ...

Atessa - domani primo incontro in Regione per definire proposta riconversione presidio "San Camillo de Lellis" in ospedale - Abruzzo in Video : La proposta di riconversione, dopo una dettagliata elaborazione, dovrà essere inviata ai due ministeri di competenza, quello della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze, e dovrà approdare al ...

Hotel Rigopiano : la Carta Valanghe della Regione Abruzzo pronta tra 3 anni : La Carta Valanghe della Regione Abruzzo sarà pronta tra 3 anni: l’importante documentazione (che, si ritiene, se fosse esistita in precedenza si sarebbe potuta evitare la tragedia dell’Hotel Rigopiano) verrà realizzata dal professor Roberto Nevini, geologo dell’università di Siena, che ha vinto l’appalto della Regione Abruzzo. Nevini è il riferimento dell’Aineva, associazione interregionale neve e Valanghe, e si ...

Abruzzo - Paolucci su dati rapporto Bankitalia : Regione in crescita : Pescara, 23 nov. (askanews) 'Il rapporto del Centro Studi di Banca d'Italia sulla situazione economica abruzzese nei primi nove mesi del 2017, conferma la nostra lettura, ossia quella del consolidarsi ...

Abruzzo - D'Ignazio : sui rifiuti spiaggiati intervenga la Regione : Teramo, 21 nov. (askanews) I Consiglieri regionali Giorgio D'Ignazio e Luciano Monticelli hanno inviato una lettera al presidente della Giunta regionale d'Abruzzo Luciano D'Alfonso per chiedere un ...

CREDITO : ITALCONFIDI - ''TROPPI IN ABRUZZO - NON E' Regione VIRTUOSA'' : 'Le banche sono chiamate a sostenere l'economia locale - ha spiegato ancora Fracassi - è aumentata la distanza dal territorio, che si traduce in una perdita di contatto con i clienti, soprattutto con ...