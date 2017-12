Reddito di cittadinanza | una misura di civiltà

Reddito Cittadinanza. Rizzo (PC) : “Non ci ha mai convinto” : «Ora che anche Berlusconi propone il Reddito di cittadinanza il cerchio si chiude» – così Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista (PC) – «Una proposta... L'articolo Reddito Cittadinanza. Rizzo (PC): “Non ci ha mai convinto” su Roma Daily News.

Di Maio : Berlusconi ci copia il Reddito di cittadinanza : Milano, 27 dic. (askanews) 'Benvenuto a Silvio Berlusconi, che ha scoperto il reddito di cittadinanza. Ha detto che vuole dare un reddito di dignità a chi è sotto la soglia di povertà. Questa è la ...

'Berlusconi ci copia il Reddito di cittadinanza' : "Benvenuto Berlusconi! Oggi ha ammesso che all'Italia serve il reddito di cittadinanza, ma per cinque anni Forza Italia ha votato contro. Quando saremo al governo gli ricorderemo questa dichiarazione ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza e aiuti alle famiglie" (LaPresse) : Visita a Pomigliano d'Arco, il comune in provincia di Napoli dove risiede, di Luigi Di Maio, candidato premier del M5s. "Dobbiamo essere contenti non di arrivare a Palazzo Chigi, quello è uno ...

Approvato il Reddito di cittadinanza in Svizzera - 2.200 Euro al mese Video : Il #reddito di cittadinanza, proposto in Italia dal movimento 5 stelle, non ha ancora visto la luce. Si tratta del versamento di un minimo reddito garantito a prescindere dagli introiti mensili, un ammontare uguale per tutti non soggetto a condizioni. La proposta è stata approvata oltre confini a #zurigo e in questo caso, stando alle prime informazioni disponibili, si tratta addirittura di un quid versato sulla base della residenza e non della ...

Reddito di cittadinanza - Meli vs De Masi : “Esiste solo in Alaska. Grillini ignoranti”. “Lei fa totale disinformazione” : Polemica a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il sociologo Domenico De Masi sul Reddito di cittadinanza proposto dal M5S. Meli sottolinea: “Il Reddito di cittadinanza che vogliono i Grillini esiste solo in Alaska ed è ben diverso dal Reddito minimo garantito, che esiste praticamente in tutta Europa, tranne che in Italia e Grecia”. “Qui siamo a livelli di disinformazione totale”, commenta ...

Reddito di cittadinanza - Meli vs De Masi : “Esiste solo in Alaska. Grillini ignoranti”. “Lei fa disinformazione totale” : Polemica a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il sociologo Domenico De Masi sul Reddito di cittadinanza proposto dal M5S. Meli sottolinea: “Il Reddito di cittadinanza che vogliono i Grillini esiste solo in Alaska ed è ben diverso dal Reddito minimo garantito, che esiste praticamente in tutta Europa, tranne che in Italia e Grecia”. “Qui siamo a livelli di disinformazione totale”, commenta ...

'Il Reddito di cittadinanza è una proposta non credibile' (così Renzi) : Roma, 8 nov. (askanews) 'Le alternative a noi sono quelle di movimenti politici o partiti non credibili nelle loro proposte: reddito di cittadinanza e flat tax non stanno in piedi'. Lo ha detto il ...

Voto storico al Parlamento europeo : sì al Reddito di cittadinanza per tutti : di MoVimento 5 Stelle Europa Reddito di cittadinanza subito! Con 451 si, 147 no e 42 astensioni, il Parlamento europeo dice sì alla proposta del gruppo Efdd - MoVimento 5 Stelle. Il rapporto è una road map per azzerare la povertà in Europa e Italia, unico Paese assieme alla Grecia, a non prevedere un Reddito minimo per tutti i cittadini. Fra le misure approvate si sono: 1) l'uso del Fondo sociale europeo per cofinanziare il Reddito di ...