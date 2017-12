Recensione Napoli Velata | film di Ferzan Ozpetek con Alessandro Borghi e Giovanna

Provaci ancora prof 7 come finisce : Camilla e Gaetano partono innamorati per Napoli. Ci sarà l'ottava stagione? Ecco una Recensione : Giovedì 19 ottobre è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Provaci ancora prof 7 (voto: 6,5) con Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo Decaro.Cosa è successo? come si legge su Tvblog.it Livietta ha deciso di perdonare George, facendolo arrivare in Italia. Per Camilla, invece, le cose non sembrano andare bene: scopre che Gaetano ha deciso di andare a Napoli, dopo che ha ammesso a Bianca di aver provato qualcosa per lei. Finita la ...