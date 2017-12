Real Madrid | Kane o Neymar? Ecco la preferenza dei tifosi Blancos

Globe Soccer Awards 2017 - tutti i premi consegnati : domina il Real Madrid : 1/13 LaPresse/Reuters ...

Spagna - Kepa per il Real Madrid : il club pagherà la clausola da 20 milioni : Il Real Madrid ha già stabilito quale sarà il proprio rinforzo nella finestra di mercato invernale. Secondo il Mundo deportivo l'unico arrivo nella Casa blanca sarà quello di Kepa Arrizabalaga, ...

Real Madrid–Barcellona - el Clásico non può finire : Peggior regalo di Natale i tifosi del Real Madrid non potevano ricevere dai loro beniamini, protagonisti, appena sei mesi fa, di una sontuosa finale di Champions a spese della Juventus. Lo 0-3 con cui sabato 23 dicembre il Barcellona ha annichilito i Blancos al "Bernabeu" evoca i fantasmi di analoghe disfatte casalinghe più o meno remote.Negli ultimi cinquant'anni è capitato solo altre cinque volte che la più titolata ...

Real Madrid Inter/ Streaming video e tv : risultato finale (1-0) - Blancos primi in classifica (Liga Promises) : Real Madrid Inter: Streaming video e tv, orario e risultato finale della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo deicato all'Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:29:00 GMT)

Ranking Uefa : il Real Madrid domina - Juve la migliore delle italiane : Alla fine dell'anno solare 2017, è il Real Madrid a guidare il Ranking Uefa. La formazione due volte campione del mondo negli ultimi due anni vanta un coefficiente di 148.000 e precede così il Barcellona con 126.000. Terzo il Bayern Monaco (125.000), mentre al quarto posto si trova un'altra spagnola, l'Atletico ...

Calcio - Ranking Uefa 2017 : il Real Madrid in vetta - Juventus quinta - la miglior italiana. Serie A 3° campionato in Europa : E’ il Real Madrid a comandare il Ranking Uefa alla fine dell’anno solare 2017. I Blancos, campioni d’Europa e del Mondo in carica vantano un coefficiente di 148.000 a precedere gli “odiati” rivali del Barcellona (126.000) ed il Bayern Monaco (125.000). Blaugrana, c’è da dire, usciti vittoriosi dall’ultimo Clasico al Bernabeu ed ampiamente davanti nella Liga con 14 punti di vantaggio sulle Merengues ...

Real Madrid campione di tutto : un 2017 da favola : I blancos conquistano Champions e Mondiale per club per il secondo anno di fila, Cristiano Ronaldo vince il quinto Pallone d'oro come Leo. In bacheca anche Liga, Supercoppa di Spagna e Supercoppa ...

Calciomercato - Real Madrid su Dybala : I campioni d'Europa e del mondo infatti dovranno probabilmente sostituire Gareth Bale , la cui avventura in Liga sembra vicina alla conclusione, e pare che il profilo scelto per sostituire il gallese ...

Juventus-Dybala - le ultime novità dalla Spagna : il Real Madrid tranquillizza ‘la Joya’ : La Juventus sta disputando una stagione importante tra campionato e Champions League, dopo una partenza clamorosa in grande calo l’attaccante Paulo Dybala, qualcosa sembra essersi rotto con il club bianconero dopo le ultime panchine. L’argentino non è di certo contento e potrebbe guardarsi intorno sul mercato, una cessione non è poi così lontana. Nel frattempo in Spagna non hanno dubbi, è Dybala l’obiettivo numero uno per il ...

Liga - 17a giornata : il Barcellona stende il Real Madrid e si aggiudica il "Clasico" : Bologna, 24 dicembre 2017 - Il Barcellona fa suo il "Classico" contro il Real Madrid per 3-0 e mette le mani sulla Liga. Suarez, Messi su rigore e Aleix Vidal permettono agli uomini di Valverde di ...

PSG - Neymar pensa già al Real Madrid : 'Sarà come una finale' - : ... massima competizione europea per club che riprenderà nel febbraio del 2018, ma nella testa di Neymar c'è già il doppio confronto con il Real Madrid che si è da poco laureato campione del mondo. Nel ...

Inter su Gerard Deulofeu : potrebbe arrivare a gennaio per 30 milioni più una clausola anti-Real Madrid : Un'ulteriore beffa per il Milan potrebbe arrivare dal mercato: secondo la stampa spagnola, infatti, l'ex Gerard Deulofeu sarebbe a un passo dall'Inter, che lo cerca per gennaio. L'affare per portare ...

Real Madrid - suggestione Conte : è lui il prescelto per il dopo Zidane : Real Madrid, suggestione Conte: è lui il prescelto per il dopo Zidane Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, suggestione Conte – Antonio Conte, attuale tecnico del Chelsea, potrebbe lasciare la panchina del club londinese a fine stagione. Sull’ex allenatore della Juventus e ct della Nazionale non è un mistero che ci siano addosso gli occhi ...