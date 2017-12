PSVITARilasciato K E T M Vita v 1 0 un port di Kill Everything That Moves

: RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.55 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth - jryvm7 : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.55 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.56 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth - zazoomblog : [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.55 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth ...… - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.55 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth - gamesonic2 : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato UAE4ALL2 Vita mod v1.55 che aggiunge il supporto per tastiera e mouse Bluetooth -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Lo sviluppatore Rinnegatamante ha rilasciato un nuovoper PSchiamato K.E.T.M in versione 1.0.Originariamente disponibile per PSP, KETM, è undi “”. KETM uno shot’em up 2D, a scorrimento verticale. Lo scopo del gioco è quello di distruggere tutto ciò che si muove sullo schermo con un futuristico aereo da combattimento disponibile in 4 mod (1941, Star Wars, Iron man, Mario Kart). La modalità di gioco è selezionabile all’avvio. Controlli Dpad/analogico sinistro: Muovi l’aereo X:fuoco Start: mette in pausa il gioco Download K.E.T.M.v.1.0 e ulteriori file Fonte wololo.net edb L'articoloK.E.T.M.v.1.0 undiproviene da GamesandConsoles.