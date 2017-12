Problemi batteria iOS 11 2 1 su iPhone tutti risolti a gennaio con aggiornamento

Gioie e dolori per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 83 : tra Problemi fotocamera e batteria : A Natale siamo tutti più buoni, ma evidentemente non è così in casa Asus, almeno stando ad alcuni riscontri avuti in questi giorni dagli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, con un particolare riferimento alla versione ZE552KL e all'aggiornamento 83 che a sorpresa è stato messo a disposizione del pubblico tra il 22 ed il 23 dicembre. Dopo i feedback iniziali raccolti con apposito articolo sulle nostre pagine, oggi è necessario tornare ...

Azioni legali contro Apple per iPhone rallentati se con Problemi di batteria dopo iOS 11 : Tutti contro Apple. All'indomani dell'ammissione da parte dell'azienda di Cupertino di aver rallentato intenzionalmente gli iPhone con l'aggiornamento iOS 11 e release successive nel caso di modelli con problemi di batteria, stiamo assistendo ad una vera e propria campagna social contro Tim Cook e compagni. Non solo, visto che negli Stati Uniti si sta procedendo anche per vie legali alla richiesta di un rimborso per il torto subito. Della ...

Apple ammette : per Problemi di batteria - iPhone depotenziati con gli aggiornamenti iOS 11 : Mancava solo la conferma e questa è arrivata: a causa dei problemi con le batterie di iPhone più datate, Apple sta procedendo con gli ultimi aggiornamenti iOS 11 a depotenziare i melafonini, così come raccontato pure qualche giorno fa e svelato per la prima volta attraverso una serie di test Geekbench. In quel di Cupertino, insomma, provvederebbero a diminuire le prestazioni da remoto anche se lo scopo non sarebbe quello di costringere gli ...

Problemi di batteria con Honor 7 : prezzo per sostituzione ed installazione : Uno degli smartphone Android che in questi anni ha superato ogni aspettativa in termini di vendite è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 7. Lanciato sul mercato nell'estate del 2015, il modello ha fatto registrare un successo immediato qui in Italia, complice il rapporto tra qualità e prezzo andato oltre ogni aspettativa, ma da alcuni mesi a questa parte dobbiamo purtroppo registrare lamentele legate a Problemi di batteria. Certo, ...

Consigli in caso di Problemi Whatsapp con batteria e memoria : cosa fare se l’app non funziona : Da un po' di tempo a questa parte non pochi utenti, soprattutto possessori di smartphone di fascia media, stanno riscontrando problemi Whatsapp, riguardanti in generale il suo funzionamento, ma soprattutto questioni inerenti la batteria e la memoria. cosa fare per migliorare le prestazioni dello smartphone? Come agire se l'app all'improvviso non funziona? Andiamo a spulciare un pochino le sue impostazioni, visto che alcune dritte non sono così ...

Problemi batteria iPhone 7 e 6S con aggiornamento iOS 11 : Apple limita prestazioni - le prove : Gran brutta storia quella relativa ai Problemi di batteria su iPhone 6S e iPhone 7 perché sia legati all'aggiornamento iOS 11 e tutte le sue release successive, sia alla componente hardware della batteria appunto. Dopo un primo dubbio sul fatto che Apple potesse operare appositamente per depotenziare i più vecchi melafonini attraverso un intervento software, ecco che alcuni dati concreti vanno proprio in questa direzione, mettendo in luce un ...

Due giorni con l’aggiornamento 79 e 80 per l’Asus ZenFone 3 : tra Problemi e feedback batteria : Da circa 48 ore è in distribuzione un aggiornamento che ha fatto e sta facendo molto discutere gli utenti che sono in possesso di un Asus ZenFone 3. Sto parlando del pacchetto software "79" e "80" per le due varianti in commercio in Italia, che a quanto pare sta presentando degli aspetti positivi e dei problemi che arrivati al 17 dicembre evidentemente possono essere analizzati con maggiore precisione. Soprattutto per quanto riguarda la delicata ...

Ottimo aggiornamento B191 su Huawei P10 Lite no brand : Problemi WhatsApp e batteria alle spalle? : La giornata dei possessori di Huawei P10 Lite inizia alla grande con la ricezione dell'aggiornamento B191, destinato ai modelli no brand WAS-LX1 diffusi in Italia. Il pacchetto sembra basarsi sempre su Android 7.0 Nougat personalizzato con EMUI 5.1, ed avere un peso di 351 MB. Il changelog rivela dell'introduzione della funzione VoLTE (possibilità di tenere conversazioni telefoniche sulla rete 4G (sfruttabile a patto che il gestore di ...

Peggiorati Problemi batteria iOS 11.2 su iPhone 7 - 6S - SE - 6 e 5S : percentuale in tilt anche sotto il 15% : Purtroppo i problemi di batteria di iOS 11.2 sui melafonini più datati peggiorano, in primis l'iPhone 7 ma a ritroso anche l'iPhone 6S, SE, 6 e 5S. L'aggiornamento sostanzioso distribuito a sorpresa il giorno sabato 2 dicembre non ha sortito effetti positivi sull'autonomia dei device. Questo è purtroppo un dato di fatto conclamato e sperimentato anche all'interno della nostra redazione. A qualche giorno dal major update di inizio dicembre, ...

Soluzione Problemi batteria Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con Google Play Services aggiornati - la conferma : Se sul Samsung Galaxy S7 e S7 Edge qualcuno de nostri lettori continua ad avere problemi di batteria, ecco qui proposta una Soluzione a portata di mano e a disposizione di tutti. Nella ricerca di una maggiore ottimizzazione dei consumi sui due top di gamma, già la settimana scorsa abbiamo avuto modo di segnalarvi come i Google Play Services abbiano un ruolo cruciale e ora possiamo fornirvi dei dati che confermano, appunto, questa visione ...

Tutti i Problemi di iOS 11.2 : flop percentuale batteria e FaceID (soluzione) su iPhone X - 8 - 7 - SE - 6S - 6 e 5S : Non sembra aver giovato per niente l'aggiornamento iOS 11.2 su iPhone X, 8, 7, SE, 6S, 6 e 5S ma vecchi e nuovi problemi stanno interessando i melafonini (naturalmente parlo della batteria ma pure di un errore non di poco conto relativo al FaceID. L'update a sorpresa lanciato sabato 2 dicembre potrebbe non essere stato testato a dovere, visto che in molti continuano a lamentare un non corretto funzionamento del loro device. La situazione ...

Tra Problemi di batteria e notifiche per Honor 9 dopo l’aggiornamento B150 e B170 : le soluzioni : In attesa di capire quale sarà l'impatto dell'aggiornamento B180 su Honor 9, quello cioè menzionato pochissimi giorni fa sulle nostre pagine, vi ricordo che non sono pochi gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare questo device. Gli ultimi due pacchetti software ufficiali, vale a dire le patch B150 e B170 (anche se la seconda è arrivata solo ad un numero limitato di utenti) hanno creato non pochi problemi, al punto che arrivati al ...

Soluzione Problemi batteria iPhone dopo iOS 11.1.2 dall’aggiornamento Youtube 12.45? Meno consumi con i video : I problemi alla batteria di iPhone 7, 6S, SE, 6, 5S sono tristemente noti nel post aggiornamento iOS 11 e release successive fino all'ultima disponibile iOS 11.1.2 lanciata da Apple. Tra le tante cause riconosciute per il corposo battery drain anche il consumo di app di terze parti, in primis Youtube che pure nelle scorse settimane è stata al centro dell'attenzione delle attività degli sviluppatori ma che oggi riprende ad aggiornarsi su ...

Una settimana con l’aggiornamento B393 su Huawei P9 Lite : riscontri batteria e Problemi risolti : Sono giorni caratterizzati da offerte in ambito smartphone, alcune delle quali riguardanti anche Huawei P9 Lite, se pensiamo che tra Ebay ed Amazon alcune promozioni hanno consentito di vedere il suo prezzo abbassato anche a 169 o 179 euro. Tuttavia, se ci concentriamo su questo device nello specifico, non possiamo dimenticare che nel corso dell'ultima settimana c'è stata la piena distribuzione dell'aggiornamento B393. Ecco perché arrivati al 25 ...