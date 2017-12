Premier League | Crystal Palace-Arsenal 2-3 | Wenger aggancia il Tottenham

Video Gol Crystal Palace-Arsenal 2-3 : Highlights e Tabellino - Premier League 28-12-2017 : Risultato Finale Crystal Palace-Arsenal 2-3, Mustafi (ARS), Townsend (CRP), Sanchez (ARS) 2, Tomkins (CRP), Cronaca e Video Gol, Premier League 28 Dicembre 2017. La 20^Giornata di Premier League si conclude con la vittoria dell’Arsenal a Selhurst Park per 3-2 contro il Crystal Palace grazie alla doppietta di Sanchez e al gol nella prima frazione di Mustafi. Con la vittoria odierna l’Arsenal agguanta al 5° posto in classifica il ...

Video/ Newcastle Manchester City (0-1) : highlights e gol della partita (Premier League - 20^ giornata) : Video Newcastle Manchester City (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita nella 20^ giornata della Premier League. Decide la sfida Sterling al 31'. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Video Gol Newcastle United-Manchester City 0-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City 0-1, Sterling (MC), Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il ...

Premier League - Van Dijk al Liverpool per 84 - 5 milioni di euro : Sono stati necessari 75 milioni di sterline , ovvero 84,5 milioni di euro, per chiudere un accordo che lo rende il difensore più costoso del mondo. La scorsa estate il club inglese aveva già provato ...

Il Manchester City è una macchina di vittorie : Newcastle ko e Premier League ‘in banca’ [FOTO] : 1/15 LaPresse/PA ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 27-12-2017 : Calciomercato Premier League 27 Dicembre 2017. Gli Affari e le Trattative della sessione invernale: la giornata, squadra per squadra. MAN CITY- Yaya Touré (34) non lascerà i Citizens nel mese di Gennaio. A rivelarlo è stato il suo agente Dimitry Seluk ai microfoni di ”Sky Sports”. “Vuole essere un tre volte campione della Premier League – ha detto Seluk –, ma si diverte anche mettendo a disposizione la sua ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Arsenal - Premier League 28-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Arsenal, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Wenger conferma Wilshere, c’è Benteké nelle Eagles. Si torna subito in campo per concludere il ventesimo turno di Premier League. A Selhurst Park si affrontano Crystal Palace e Arsenal, due Formazioni londinesi dalle quali ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Dopo il rocambolesco 3-3 all’Emirates contro il Liverpool, ...

Video/ Chelsea Brighton (2-0) : highlights e gol della partita (Premier League - 20^ giornata) : Video Chelsea Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata della Premier League. Morata e Alonso regalano la vittoria ai Blues.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Premier League - 20a giornata : Lingard salva lo United - risorge il Chelsea : Bologna, 26 dicembre 2017 - Gol e tante emozioni nel Boxing Day . Il Manchester United , infatti, rischia grosso contro il Burnley , ma alla fine riesce a strappare il 2-2 dopo il doppio svantaggio: ...

Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 20^ Giornata 26-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Swansea City 5-0, Cronaca e Highlights, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L), Premier League 20^ Giornata, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il Liverpool. Sono 5 le reti realizzate allo Swansea, sempre più fanalino di coda della Premier League. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

Premier League - che spettacolo il Boxing Day : non basta il cuore allo United - il Chelsea c’è ed il City se la ride : Il tanto atteso Boxing Day della Premier League, ha regalato emozioni a non finire in questa giornata di Santo Stefano. Dopo la vittoria di un dominante Tottenham nella gara dell’ora di pranzo, sono scese in campo altre 6 gare in questo pomeriggio. Ebbene, il Chelsea di Antonio Conte si è imposto in casa contro il Brighton, grazie ad una doppietta spagnola targata da Morata e Marcos Alonso, due reti di testa di pregevole fattura. ...