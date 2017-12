Posti di lavoro o buyback azionari? Ecco dove finiscono i soldi di Trump

Gentiloni - recuperati 1 mln Posti lavoro : (ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Abbiamo recuperato un milione di posti di lavoro perduti, in maggioranza a tempo indeterminato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, aggiungendo: "C'è ...

Ilva - appello di Gentiloni a Emiliano : “Ritiri il ricorso al Tar - a rischio Posti di lavoro” : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha rivolto un appello al presidente della regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci sul caso Ilva. «Mi rivolgo al presidente Emiliano e al sindaco Melucci facendo appello alla loro responsabilità e alla sensibilità istituzionale che ben conosco -si legge nell’appello-. Vi chi...

Ilva - appello di Gentiloni ad Emiliano e al sindaco di Taranto : “Ritirate il ricorso. A rischio bonifiche e Posti di lavoro” : Per risolvere la questione Ilva arriva l’appello anche del presidente del Consiglio. Paolo Gentiloni ha chiesto al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci “di ritirare il ricorso al Tar” sul piano ambientale dello stabilimento jonico. Altrimenti, sarebbero “a rischio gli interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni”. L’invito ...

Lavoro - Inps : in dieci mesi crescono i Posti ma calano i contratti stabili : Nei primi dieci mesi del 2017 sono stati attivati, comprese le trasformazioni, 1,33 milioni di contratti a tempo indeterminato con un calo del 2,7% sullo stesso periodo 2016. Lo rileva l'Inps nell'...

Borsalino fallisce - a rischio 130 Posti di lavoro : Torino, 18 dic. (askanews) Colpo di scena nell'intricata storia del salvataggio Borsalino. L'azienda alessandrina, famosa in tutto il mondo per i suoi capelli, indossati dai divi del cinema ...

Zalando - nuovo hub a Nogarole : mille Posti di lavoro in arrivo : Sorgerà in provincia di Verona, a Nogarole Rocca, il nuovo hub logistico di Zalando . Ad annunciarlo lo stesso gruppo tedesco, leader in Europa per la vendita online di abbigliamento precisando che il ...

Paolo Nespoli - il ritorno dalle stelle che vale 6mila Posti di lavoro : E poi quella macchinetta (InSitu) che banalmente dalla saliva permette di diagnosticare subito gravi sindromi: salverà vite nelle emergenze e nel terzo mondo. Del resto quante persone sono vive dal ...

Appalti pilotati in cambio di mazzette e Posti di lavoro : dopo gli arresti il Sindaco si dimette : ...e questa scelta - che nonva interpretata come una ammissione di responsabilità giuridica né tantomeno un colpo di spugna sul oiano politico - rappresenta un atto dovuto di correttezza politica e ...

Lavoro - in quattro anni 916 mila Posti in più : In quattro anni i posti di Lavoro sono aumentati di 916 mila unità È quanto risulta dal rapporto sul mercato del Lavoro messo a punto da ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, secondo il ...

Mazzette e Posti di lavoro in cambio della vincita degli appalti : 17 politici - dirigenti - assessori e imprenditori arrestati : Una nuova pagina di politica italiana corrotta si apre a Cisterna, dove si è conclusa all'alba di oggi l'operazione dei Carabinieri denominata 'Touchdown'. politici, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e ...

Lavoro - cresce l'occupazione ma aumentano i Posti a termine. Sempre meno gli autonomi : La ripresa dell'occupazione è rilevante per il Lavoro dipendente e nel settore privato dell'economia mentre continua il declino del Lavoro indipendente e della amministrazione pubblica (-220 mila ...

Posti di lavoro - salute e legalità Così Trump cambia l'America :

Posti di lavoro - salute e legalità Così Trump cambia l'America : Il dibattito sulla riforma fiscale di Donald Trump, come qualsiasi dibattito sulle decisioni di Donald Trump, è viziato da un'invincibile pregiudizio. Così il taglio delle tasse sulle imprese dal 35% al 20%, invece di essere salutato come l'indicazione di una strada da seguire, è stato accolto da un'impaurita Europa come un attacco alla competitività delle imprese del continente. L'ideologia anti-Trump ha impedito di ...