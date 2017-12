Pokémon GO | modifiche alla mossa ' Regalino' di Delibird

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 29 dicembre 2017) In questi ultimi giorni di fine 2017 il team di sviluppo di Pokémon GO ha rilasciato una moltitudine di sorprese per gli appassionati del videogame. Con l'attuale Evento di Natale ancora in corso, lo staff di #Niantic ha inserito silenziosamente tutti i Pokémon Starter all'interno delle Uova da 5 Km VIDEO, mentre ha annunciato ufficialmente l'ingresso di 20 nuovi Pokémon, quasi tutti appartenentiRegione di Hoenn, ovveroterza generazione, ad eccezione di uno speciale Pikachu con il cappello di Babbo Natale e, lo speciale Pokémon di tipo Ghiaccio / Volante dall'aspetto decisamente natalizio appartenenteseconda generazione., il Pokémon natalizio desclusiva o quasi Lo strano Pokémon simile ad un pinguino proveniente dRegione di Johto viene spesso associato alle Festivita' natalizie a causa della sua capacita' di lanciare ...