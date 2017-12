Pinturault vince combinata | Fill secondo

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pinturault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata, Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare ben sedici posizioni nella manche di slalom e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill che riesce ad agguantare una bellissima seconda ...

Sci - gigante Val d'Isere : vince Pinturault. 12° Eisath : Come lo scorso anno, il 26enne Alexis Pinturault ha vinto lo slalom gigante di Val d'Isere chiudendo in 1.51.18 la sua discesa. Per il francese è il ventesimo successo in carriera. Secondo il tedesco ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile dalla Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si comincia alle 9.30 con la prima manche e poi alle 12.30 spazio alla seconda.