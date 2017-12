Piano emergenza freddo a Messina Cardile | Gennaro e Siracusano | ' l' Amministrazione

Piemonte - Batzella (Mli) : Piano emergenza sanità è inefficiente : Torino, 29 dic. (askanews) 'Gli ospedali sono stati presi d'assalto dalle tantissime persone colpite dall'influenza, e la sanità Piemontese ha dimostrato tutta la sua inefficienza: posti letto ...

Emergenza neve - l’ok alla copertura finanziaria per lavori urgenti e adozione Piano neve 2018 : Chieti - La Provincia di Chieti ha ricevuto conferma dal Centro Operativo Regionale dell’avvenuto riconoscimento, da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, delle spese sostenute per i lavori di somma urgenza autorizzati in occasione dell’Emergenza neve che interessò il territorio abruzzese a partire dalloscorso mese di gennaio. Questa comunicazione sta a significare che gli Uffici dell’Ente potranno adottare nelle ...

Maltempo - emergenza freddo : via al Piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Forte nevicata in atto in Valle d’Aosta : stato di preallarme per il Piano di emergenza viabilità : Una Forte nevicata è in atto in Valle d’Aosta: il presidente della Regione ha disposto lo stato di preallarme per un eventuale applicazione del piano di emergenza viabilità principale. E’ infatti prevista nelle prossime ore un’intensificazione del traffico sull’autostrada A5, sulle strade statali e sulle arterie regionali per il ponte dell’Immacolata. L'articolo Forte nevicata in atto in Valle d’Aosta: stato ...

Emergenza maltempo e RigoPiano - dopo le intercettazioni il Pd sta con Di Marco : ... senza sapere che tale decisione non spetta alla politica, ma ai dirigenti dell'Ufficio tecnico. Se le dimissioni non arriveranno entro poche ore, abbiamo già pronta la richiesta di convocazione di ...

Firenze : pronto il Piano emergenza neve e ghiaccio per l’inverno 2018 : pronto il piano emergenza neve e ghiaccio per l’inverno 2018. Venerdì scorso, in Palazzo Vecchio, si sono riuniti tutti i soggetti che dovranno garantire gli interventi: protezione civile, direzione mobilità, direzione ambiente, polizia municipale, Alia spa e aziende che collaborano con l’amministrazione comunale. Il piano operativo scatterà il 1 dicembre e terminerà il 31 marzo 2018. Per la viabilità principale, che ha priorità di ...

Piano neve - la Regione incontra tutte le forze per fronteggiare eventuale nuova emergenza : L'Aquila - Un incontro per fare il punto sulle iniziative in corso o da mettere in campo per fronteggiare eventuali emergenze nei prossimi mesi a causa della neve. Lo ha promosso il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso che ha convocato a Pescara i rappresentanti di Province, Prefetture, Anci, Vigili del Fuoco, Anas, Enel, Terna, Autostrade per l'Italia, Strada dei Parchi. Durante la riunione D'Alfonso ha ...

Milano - emergenza periferie : ventimila ragazzini in povertà assoluta : Piano da 25 milioni : "Quei bambini devono continuamente rinunciare a qualcosa: cultura, sport, cibo, sanità", sottolinea Guzzetti.

Il consiglio comunale approva la microzonazione sismica e il Piano di emergenza della protezione civile : Si è tenuto ieri al Centro Sociale, in seduta straordinaria, il consiglio comunale di Cariati che aveva come punti all’ordine del giorno, tra gli altri, le discussioni e le votazioni della microzonazione sismica e del piano di emergenza della protezione civile. Due documenti di estrema importanza per la cittadinanza tutta e preliminari alla presentazione del piano strutturale associato (Psa). Quest’ultimo coinvolge una serie di comuni viciniori, ...

RigoPiano - protestò per la gestione emergenza : superstite invalido segnalato dal prefetto alla Procura. Lui : “Atto vile” : Giampaolo Matrone è un superstite della tragedia dell’hotel Rigopiano. Nell’incidente ha perso la moglie ed è rimasto invalido, non muove più la mano destra e cammina a fatica. Adesso il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, lo ha segnalato alla Procura. “Un atto vile, rido per non piangere”. Il prefetto contesta a Matrone di “aver destabilizzato l’ambiente e i funzionari” della prefettura quando il 18 ...

Allarme Smog - Zampetti : “Emergenza ormai cronica - serve un Piano forte” : Così all’Adnkronos Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, sull’Allarme Smog di questi giorni. “Le cause sono ormai note – continua il curatore del rapporto Mal’aria di Legambiente – se parliamo di inquinamento atmosferico in città abbiamo fondamentalmente il problema del traffico automobilistico perché le emergenze di questi giorni con le temperature ancora elevate sono molto più legate a ...

Emergenza Pm10 - Milano anticipa il Piano anti smog : La battaglia di Milano comincia oggi. Quella di Torino domani. Non era più rinviabile, o comunque sarebbe stato difficile spiegare perché far decorrere dal primo novembre i divieti alla circolazione pensati per provare ad arginare lo smog quando la situazione è già critica e i requisiti per fermare le auto più inquinanti sono già tutti sul tavolo....