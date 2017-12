: Piaceva al Milan: ecco dove va Rafinha - interclubpavia : Piaceva al Milan: ecco dove va Rafinha - calcio24mercato : Piaceva al Milan: ecco dove va Rafinha - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Piaceva al Milan: ecco dove va Rafinha -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Secondo quanto scrive oggi Sport per il centrocampista del Barcellonal'addio sembra scritto: in pole position c'è il Celta Vigo. In passato è stato seguito dal