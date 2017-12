Petrolio | Wti supera 60 dlr | top da 2015

Petrolio : Wti vicino a 60 dollari - top 2015 : Il Petrolio Wti viaggia a 59,60 dollari al barile dopo che ieri sera é risalito a 60 dollari per la prima volta da fine giugno del 2015 . A spingere le quotazioni, l'esplosione di un oleodotto in Libia ...

Petrolio : Wti in rialzo a 56 - 87 dollari : ROMA, 8 DIC - Petrolio in rialzo con le quotazioni del greggio Wti che salgono dello 0,32% a 56,87 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,45% a 62,48 dollari .

Petrolio : Wti si conferma in calo dopo scorte Usa - -1 - 39% a 56 - 82 $/barile : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 dic - Il Petrolio quotato al Nymex, gia' in ribasso prima del dato sulle scorte settimanali americane, si conferma in territorio negativo dopo la ...