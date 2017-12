Perché a Napoli non basta un altro lifting

Golpe 2011 - Mario Monti : 'Giorgio Napolitano mi chiamò Perché avevo credenziali in Europa' : In Commissione banche era il giorno di Mario Monti , il premier tecnico del governo dei disastri, l'uomo che secondo molte ricostruzioni fu portato a Palazzo Chigi da un'Europa che non voleva più ...

Sarri si gode il suo Napoli e svela un retroscena : “Cravatta alla cena di Natale? Ecco perchè l’ho fatto” : Il Napoli è tornato al successo in campionato con una prestazione da incorniciare contro il Torino. Il tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri, ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha commentato così il successo sui granata: “I numeri non possono mentire, dal punto di vista fisico erano i migliori della stagione quindi è difficile parlare di stanchezza. Se poi si parla di una sorta di apatia mentale ci può stare in una stagione lunga. In ...

Napoli - Hamsik raggiunge Maradona? No - l'ha già superato - ecco Perché : Ma non per la Gazzetta dello Sport . Per noi, lo slovacco non ha raggiunto quota 115, ma è addirittura a 117 reti con la maglia azzurra. Hamsik ha già superato Diego nella sfida vinta contro il ...

Napoli - Fedele svela : 'Ecco Perché la società ha scelto di mandare via Pavoletti e Zapata' : L'operatore di mercato Enrico Fedele, opinionista sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live per svelare il motivo per cui i due attaccanti sono stati allontanati da Napoli: ' Pavoletti e Zapata via ...

Costacurta : 'Higuain - non va bene così : a Napoli non è stato leader Perché...' : Dagli studi di Sky Sport , Billy Costacurta ha risposto così su Gonzalo Higuain e la sua alta tensione con il pubblico del Napoli nell'ultimo weekend, avvicinandosi ora all'Inter: 'Higuain non mi è piaciuto nei suoi ...

Il Napoli dice addio al primo posto : ecco Perché il mercato è un dovere : Non è successo niente, o quasi. L'Inter (5-0 facile sul Chievo) passa in testa dopo lo stop del Napoli contro la Juve. Campionato incerto. Quattro squadre al vertice in cinque punti. La...

Napoli - è il momento del turnover : Perché i top player devono riposare : Napoli ko dopo oltre nove mesi, il primato che vacilla pericolosamente perché la Juve ha vinto con Higuain core ?ngrato (ed è ora è a -1) e l?Inter è in...

Napoli - è il momento del turnover : Perché i top player devono riposare : Napoli ko dopo oltre nove mesi, il primato che vacilla pericolosamente perché la Juve ha vinto con Higuain core ?ngrato (ed è ora è a -1) e l?Inter è in...

È la grande notte di Napoli-Juve : Perché i bianconeri non fanno paura : Allegri ha parlato prima della grande sfida e ha ironizzato su Sarri, rimasto invece in silenzio: 'Il campo, i fatturati, i calendari: la sua strategia è creare confusione'. Una maniera, anche un po' ...

Napoli-Juventus - Alex Del Piero spiega Perché “questa è la partita dell’anno” : “Napoli-Juventus non può decidere lo scudetto ma è molto importante sul piano emotivo: è la partita più importante della stagione. Da una parte il Napoli può andare a +7 e dimostrare una forza nuova in uno scontro diretto, dall’altra la Juventus può tornare a -1 e dare una strattonata, mandare un segno di presenza”. Così Alessandro Del Piero, a margine della sessione di autografi della sua biografia social “Detto tra ...

È la grande notte di Napoli-Juve : Perché i bianconeri non fanno paura : Allegri ha parlato prima della grande sfida e ha ironizzato su Sarri, rimasto invece in silenzio: «Il campo, i fatturati, i calendari: la sua strategia è creare confusione». Una...

Napoli-Juve - notte dei record. Perché Sarri può scrivere la storia : Napoli, 30 novembre 2017 - Il San Paolo è pronto a vivere la notte dei record: saranno infatti ben 56mila le anime che domani affolleranno l'impianto di Fuorigrotta, che spingerà i suoi verso una ...

Napoli-Juventus - ecco Perché è una sfida da non perdere : 1 di 4 Successiva TORINO - Il Napoli ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di campionato contro la Juventus : completano il parziale sette successi bianconeri e quattro pareggi. Storicamente, la ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : Perché non è passato alla Juve? : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, metterà di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e allo stadio ...