Per Danilo Dolci | nel XX anniversario della scomparsa

Basket - Danilo Gallinari fuori Per sei settimane : “Strappo muscolare al gluteo - si era formato un edema” : Danilo Gallinari dovrà rimanere fuori dai campi probabilmente fino al termine del mese di gennaio. Il giocatore dei Los Angeles Clippers, infatti, non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio muscolare al gluteo che lo attanaglia dagli inizi di novembre. L’azzurro era tornato a giocare per un paio di incontri a inizio dicembre ma ha avuto una ricaduta che lo costringerà a rimanere in panchina ancora a lungo. Gallinari, dopo ...

Savona - parla Danilo Bruno : "Che cosa sta facendo la Sindaca Per la cultura?" : Ho letto una cronaca sui quotidiani e sono particolarmente contento che la fiamma sia andata diritta verso il cielo ma, dato che ci si sarebbe trovati al Priamar, Le avrei voluto porre alcune ...

Nba - ClipPers ok senza Gallinari. Nuovo infortunio Per Danilo : Los Angeles (Stati Uniti), 12 dicembre 2017 – Sembra non avere fine la "maledizione infortuni" che da inizio stagione sta flagellando Danilo Gallinari il quale, a poche ore dalla palla a due di ...

NBA - nuovo infortunio al gluteo Per Danilo Gallinari - ma L.A. vince contro Toronto : Non c'è pace nella stagione degli L.A. Clippers e nemmeno in quella di Danilo Gallinari. Il nostro connazionale si è infatti infortunato di nuovo al gluteo che lo aveva già tenuto fuori per 13 partite ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari potrebbe rientrare in campo mercoledì. Senza Griffin i Los Angeles ClipPers si affideranno a lui : Stando a Brad Turner, reporter molto vicino ai Los Angeles Clippers, Danilo Gallinari potrebbe tornare in campo mercoledì, nella gara casalinga contro i Minnesota Timberwolves. Il giocatore italiano è fermo dallo scorso 5 novembre, quando gli è stato riscontrato un doppio stiramento al gluteo. Il Gallo è tornato ad allenarsi la scorsa settimana e sembra dunque pronto per tornare all’azione sul parquet. Un ritorno fondamentale per i ...

DIRETTA/ Udinese-Perugia (risultato live 1-0) streaming video e tv : Danilo porta in vantaggio i friulani : DIRETTA Udinese Perugia: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Dacia Arena si gioca per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 18:20:00 GMT)

X-lite : un casco speciale Per Danilo Petrucci FOTO : Trent'anni sono un traguardo importante e con l'omaggio di Danilo Petrucci, Opinion Leader sottolinea ancora una volta la sua forte expertise nel mondo dei motori. Condividi su WhatsApp 12th novembre,...

Danilo Rea e Gino Paoli di nuovo insieme ad Orvieto Per Umbria Jazz winter : Gino Paoli e Danilo Rea tornano a Umbria Jazz winter (Orvieto, 28 dicembre-1° gennaio) per riproporre il fortunato incrocio tra Jazz e canzone d'autore a pochi mesi dalla pubblicazione di '3', disco ...

Danilo : “Sono contento Per la vittoria - ma il Napoli è una grande squadra” : Una sconfitta che brucia, quella contro il Manchester City per 4-2, che ha trascinato il Napoli in una complicata situazione riguardante il cammino che porta agli ottavi di finale. Rialzarsi dopo questo momento non sarà facile, soprattutto considerando che la squadra azzurra dovrà fare a meno di Ghoulam, il terzino sinistro prezioso per Sarri che resterà fermo […] L'articolo Danilo: “Sono contento per la vittoria, ma il Napoli è una ...

Danilo Manzi presenta l'oPera prima 'Infetto' a Lucca Comics 2017 : l'intervista : A "Lucca Comics 2017" che inizia mercoledì 1° novembre e prosegue fino a domenica 5 si prevede un afflusso record di trecentomila visitatori. Tanto per dare un'idea della crescita del settore, basti ...