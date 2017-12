Pentagono | Usa invieranno più diplomatici in Siria in zone ex Isis

Controllo armi - tre città americane fanno causa al Pentagono : Tre città americane, New York, Philadelphia e San Francisco, hanno intentato causa al Pentagono, denunciando mancanze nella comunicazione di infrazioni e condanne all'Fbi e all'archivio nazionale per ...

UFO - ESISTE IL PROGRAMMA USA/ Il Pentagono ammette : 22 milioni di dollari per trovare vita aliena : Usa cercano gli UFO: per la prima volta il Pentagono ha riconosciuto l'ESISTEnza di un PROGRAMMA volto a studiare i cosiddetti oggetti volanti non identificati. I dettagli e le testimonianze(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 08:43:00 GMT)

Nel 2004 la Marina Usa credette di aver intercettato gli Ufo. Il Pentagono ammette - esisteva un'indagine : La sede era al quinto piano dell'Anello C del Pentagono, ben all'interno della struttura del palazzo più custodito del mondo.

Nel 2004 la Marina Usa credette di aver intercettato gli Ufo. Il Pentagono ammette - esisteva un'indagine : Avvistamenti ripetuti per settimane, oggetti volanti in grado di accelerare a velocità siderali in un attimo, persino la testimonianza di due ufficiali: nel 2004, con alcune unità di pattugliamento nelle acque del Pacifico, la Marina degli Stati Uniti entrò in contatto con qualcosa che non può essere definito, secondo quanti assistettero ai contatti, con un Ufo. La storia viene rivelata oggi dal New York Times, ...

Usa - il Pentagono ammette un programma sugli Ufo : è la prima volta : Il Pentagono ha riconosciuto per la prima volta l'esistenza di un programma non classificato per indagare sugli Ufo. Lo scrivono alcuni media americani. Il programma, lanciato nel 2007, è stato ...

Usa - media : “Il Pentagono ammette l’esistenza di un programma di indagine sugli Ufo” : Il Pentagono ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza di un programma di indagine sull’esistenza degli Ufo. A dare la notizia sono Politico e il New York Times, secondo cui questo programma non era classificato: a lavorarvi era un numero strettamente limitato di funzionari. L’Advanced Aviation Threat Identification Program, ovvero il fascicolo sugli Ufo, secondo le fonti riportate dai due giornali, sarebbe stato aperto ...