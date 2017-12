Pensionati | ancora sacrifici sull' altare dei conti pubblici | ecco le novità

: @serracchiani Anziché indignarvi per una frase giornalistica ad effetto speciale, preoccupatevi di vitalizi e pensi… - bianca_m_canepa : @serracchiani Anziché indignarvi per una frase giornalistica ad effetto speciale, preoccupatevi di vitalizi e pensi… - FartFromAmerika : @LeonardoCaciopp @Amos8125 @74_pippo Più che altro ha ancora potenza di fuoco a livello mediatico. Il voto dei pensionati se lo pappa tutto. - LorellaMaffei : L'Italia affonda e gli imbecilli chiedono un altro brindisi. Ora qualcuno (terremotati,disoccupati, esodati, pensio… - VULPE3965 : @matteorenzi MI PIACEREBBE PROPRIO CHE DESSERO UNA SPIEGAZIONE: FORSE TASSANDO ANCORA I PENSIONATI? - dishy21 : RT @LegaSalvini: PER QUALCUNO SIAMO ANCORA UN'ISOLA FELICE I dati, presi di per sé, parrebbero ottimistici. Peccato che le somme... https:/… -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Gia' si parla di salasso per iquando si giudica ciò che è stato fatto nella Legge di Bilancio al capitolo previdenziale. Si attendevano misure che consentivano uscite agevolate per le #Pensioni, ritocchi in riduzione per quanto concerne i pesanti requisiti di accesso alla quiescenza. Dopo gli innumerevoli incontri tra Governo e sindacati iniziati nel 2015 per discutere di Ape o Quota 41 e proti fino ai giorni che hanno preceduto l’uscita della bozza di manovra finanziaria, con la #pensione di garanzia ai giovani, i lavori di cura delle lavoratrici e tutta la cosiddetta fase 2 di riforma, quanto è compreso nel pacchetto pensioni della Legge di Bilancio per l’anno prossimo è insufficiente. Non solo non si è fatto nulla di migliorativo se si escludono mini interventi sui lavori gravosi, ma non è stato possibile nemmeno evitare il peggioramento della ...