Pensionata in Tunisia | “Qui in un anno pago le tasse che verserei in un mese in Italia”

(Di venerdì 29 dicembre 2017) “Dopo tanti anni di lavoro in Italia abbiamo pensato che ci meritavamo un regalo. Così ci siamo trasferiti in”. Manuela Bruzzo, 63 anni, originaria di Vicenza, è arrivata ad Hammamet insieme al suo compagno: qui vive dal maggio 2016, godendosi la pensione in una villa sul mare e “a un’ora e mezza di volo da casa”. In Italia Manuela si occupava di export all’interno di un’azienda di spedizioni internazionali, con rapporti anche in. Il suo compagno, José, di origine dominicana, ha invece deciso di lasciare il lavoro per trasferirsi sul golfo tunisino. Appena atterrati ad Hammamet, grazie all’assistenza di agenzie specializzate, la coppia ha potuto visitare case e appartamenti della città, la più turistica del Paese nordafricano:c’è di tutto, dai piccoli monolocali alle ville sontuose”, racconta Manuela. La scelta è ricaduta proprio su una villa indipendente a ...