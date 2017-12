Pediatria | Peppa Pig educa a essere pazienti difficili | l’accusa del medico

: Pediatria: Peppa Pig educa a essere pazienti difficili, medico Gb accusa - GoSalute : Pediatria: Peppa Pig educa a essere pazienti difficili, medico Gb accusa -

(Di venerdì 29 dicembre 2017)Pig distivo su piano del rapporto con la sanità. Il cartone che ha per protagonista la maialina e la sua famiglia, insegnerebbe ai bambini a’ ma, soprattutto, inclini a chiedere molti farmaci e a utilizzare male i servizi. E’ l’accusa mossa al cartone amatissimo dai più piccoli da una dottoressa di famiglia britannica, Catherine Bell, nell’edizione di Natale del ‘British Medical Journal’, in cui sono raccolti studi ‘divertenti’ ma comunque realizzati con metodologia scientifica. La critica è legata solo al rapporto con medici e medicine. Il dottore del cartone animato, Dr Brown Bear, infatti, corre immediatamente a casa dei piccoli malati appena i genitori, spesso apprensivi, lo chiamano. E ritorna più volte, in alcuni episodi, per accertarsi della salute dei piccoli. Cathrine Bell sottolinea che ...