Paul McCartney | 75 anni e non sentirli

Beatles - Ringo Starr diventa ‘Sir’ vent’anni dopo Paul McCartney : C’è questa puntata dei Simpson diventata ormai iconica – come tutte le altre, del resto – nella quale Marge dichiara al mondo intero il suo amore adolescenziale per Ringo Starr. Pare strano, perché se uno pensa ai Beatles, l’ultimo dei quattro che gli viene in mente come feticcio di una passione giovanile è proprio Ringo, naso grosso e viso sgraziato, sguardo mica capace di competere con quello degli altri tre. Brutto, ...

Ringo Starr 'Sir' come Paul McCartney : Starr sarà onorato per il suo impegno in favore di iniziative di beneficenza per l'Aids, gli abusi sui bambini, i diritti umani, la lotta alla povertà nel mondo e nel sostegno alle arti. Benché ...

Altro che James Bond - l'asta dell'Aston Martin di Paul McCartney sarà da record" : Così questa Aston Martin uscì dalla fabbrica - caso unico al mondo - con queste specifiche di produzione, ed oggi, dopo aver percorso solo 40 mila miglia, è pronta per far sognare un nuovo ...

Going underground - 2arte : il segno della controcultura britannica su Paul McCartney e i Beatles : Per la cronaca: le decorazioni stellari alle vetrate del locale portavano la firma di un certo Michael English, l'artista psichedelico di Hapshash and the Coloured Coat . Rari filmati d'archivio, ...

Vegetariani - Paul McCartney da 40 anni senza carne : “Meglio chiedere alle persone di provare per un giorno - funziona” : L’ex Beatles presenta il documentario “One Day a Week“, e racconta i tempi in cui aveva una fattoria e mangiava la carne dei suoi animali: “Poi ci siamo detti: perché non provare a non farlo?”. McCartney non credo in cambiamenti radicali: “Non è una cosa che puoi affrontare con un martello. Meglio proporre alle persone di provare per un giorno” L'articolo Vegetariani, Paul McCartney da 40 anni senza ...

L’appello di Paul McCartney : rinunciare alla carne almeno una volta alla settimana : Appello di Paul McCartney: dell’ex Beatle chiede di rinunciare alla carne almeno una volta alla settimana, attraverso un documentario a sostegno della campagna ‘Meat Free Monday‘. “Meat Free Monday incoraggia a rinunciare alla carne almeno una volta a settimana, con la speranza che se a farlo sarà un numero sufficiente di persone, l’idea si diffonderà e l’iniziativa potrà avere un impatto concreto. Il mio ...