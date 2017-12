Parte la campagna elettorale | Lorenzin lancia Civica Popolare alleata Pd

"Liberi e Uguali" si presenta alla stampa : Parte la campagna adesioni : ... istruzione, ricerca; transizione verso una vera modernità, attraverso l'abbandono della dipendenza dai combustibili fossili e la realizzazione di un'economia circolare in cui l'ambiente diventa ...

Corruzione - in Danimarca arriva notizia del Mose. Parte campagna stampa - il ministero congela gli appalti italiani : La firma era prevista per martedì scorso presso il ministero dei trasporti danese. In ballo un appalto per 277 milioni di euro per la costruzione dello “Storstrom bridge”, il terzo ponte più lungo della Danimarca, ma gli amministratori delle tre ditte italiane coinvolte – Itinera, del gruppo Gavio, Condotte d’Acqua e Grandi Lavori Fincosit -. hanno dovuto riprendere la strada di casa. Una forte campagna di opinione contro ...

Lombardia - più di una Regione. Parte la campagna per una Lombardia a 5 Stelle : di Dario Violi - Candidato Presidente in Lombardia La Lombardia deve tornare a correre perché è più di una Regione. La nostra Lombardia ha un grande futuro davanti a sé: lasciarsi alle spalle i vincoli della corruzione, i freni dell’interferenza della politica sulla gestione dei servizi, l’inattività delle coalizioni dove c’è sempre da accontentare qualcuno ma mai i cittadini. Noi vogliamo partire da tutti i lombardi, perché sono loro a fare ...

Mobilità e sicurezza - Parte la grande campagna dell'Aci : Le profonde trasformazioni tecnologiche del mondo auto ci consegnano l'opportunità di dar vita a una nuova Cultura della Mobilità: più dinamica, razionale e flessibile, più sicura per tutti gli ...

Bomba esplode a Roma - anarchici rivendicano : "Parte campagna anti-Stato" : Roma - Nessuno ferito ma tanta paura nell'esplosione di un ordigno all'alba di giovedì davanti a una caserma dei carabinieri. La Bomba rudimentale è scoppiata davanti al portone della...

Cyber sicurezza - Parte campagna del Dis per i giovani contro i rischi del web : 'Il web, i social, i sistemi di comunicazione relazionale che vengono utilizzati portano con sé un numero consistente di insidie e la mancanza di regole e di controlli - peraltro ben difficili anche ...

campagna "scoprendo l'umbria" - cecchini : esperienza di successo per Partecipazione e sinergia - si prosegue fino al 31 dicembre con sconti ... : "Questa campagna dedicata ai musei " ricorda " è stata anche lo strumento per avviare una politica culturale caratterizzata da una finora inedita collaborazione e sinergia tra comparti culturali ...

Bambini a scuola - l'integrazione Parte da lì. Nuova campagna Oliviero Toscani : "Il problema del mondo attuale è l'integrazione. Il futuro si giocherà su quanto e come sapremo usare la nostra intelligenza per integrare il diverso, superando le paure" così Oliviero Toscani spiega il focus della ...

M5s - Di Maio lancia campagna elettorale e fundarising : dopo lo “Tsunami” ecco i 100 giorni di rally tour. E Parte dal nord : Un rally di 1oo giorni. dopo lo tsunami del 2013, il Movimento 5 stelle dà il via alla difficile campagna elettorale in vista delle politiche richiamandosi alla “corsa che non si fa in pista” come simbolo del viaggio che li aspetta. A lanciarla, con tanto di raccolta fondi, è stato naturalmente il candidato presidente del Consiglio Luigi Di Maio. Che per la prima settimana sarà in Lombardia per incontrare portavoce M5s, ma anche ...

‘Con l’Hiv non si scherza’ - Parte la campagna del ministero della Salute : Roma – “Riuscire a ritrasmettere un’informazione corretta sull’Hiv (e sulle malattie sessualmente trasmissibili) e la consapevolezza della necessita’ della prevenzione” e’ l’obiettivo della campagna ‘Con l’Hiv non si scherza, proteggi te stesso e gli altri’ promossa dal ministero della Salute e presentata dal ministro Beatrice Lorenzin. Proteggersi e conoscere i rischi significa avere “amore per […] L'articolo ‘Con l’Hiv non si scherza’, ...

27/11/2017 - Parte la campagna abbonamenti al Teatro Savoia - valido bonus cultura : ...giovani che hanno compiuto 18 anni di età nel 2016 e agli insegnanti di ruolo di spendere parzialmente o interamente il bonus cultura da 500 euro acquistando biglietti per assistere agli spettacoli ...

L'intervista "Campagna elettorale sotto attacco da Parte di siti fasulli che veicolano notizie false e utili ad una Parte politica" : Si tratta, evidentemente, di informazioni che alimentano i temi di una parte politica a discapito delle forze di governo additate come incapaci di gestire o addirittura colpevoli di omettere e ...

Parte campagna crowdfunding '1000 libri in omaggio alle scuole' : Roma, 23 nov. (askanews) E' partita sulla piattaforma Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding di 1000 libri in omaggio alle scuole, un progetto che fonde istruzione, solidarietà e amore per ...

Nintendo ci invita a Partecipare a una campagna pubblicitaria di Switch : Come saprete, sono veramente molti i giocatori che si stanno divertendo in compagnia di Nintendo Switch, una console molto apprezzata da pubblico e critica che fa registrare ottimi numeri. Ebbene, Nintendo ha deciso di proporre un'interessante iniziativa rivolta a tutti coloro che si stanno divertendo con la console:Vi basterà inviare un vostro scatto entro il 26 novembre e potrete essere scelti per far parte di una campagna pubblicitaria ...