Parla Berlusconi | «Giù le tasse | specie per il ceto medio | vi spiego la nostra flat tax»

Di Maio : “Berlusconi Parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

"Da Berlusconi sogni impossibili da realizzare" - all'Huffpost Parla l'economista Francesco Daveri : "Propaganda elettorale" : "Come si fa a dire che i sogni non sono belli? Tutti vorremmo realizzarli ma l'agenda di Berlusconi prevede maggiori spese e minori entrare". Secondo l'economista Francesco Daveri, professore di macroeconomica all'Università Bocconi di Milano, qualcosa non quadra nelle proposte lanciate dal leader di Forza Italia che vorrebbe inserire in Italia un 'Reddito di dignità'. Una misura drastica per far fronte all'emergenza della ...

L'appunto di Falcone in cui si Parla dei soldi dati da Berlusconi ai boss della mafia : ecco le immagini : Anche Tiscali , riprendendo la notizia riportata da Repubblica , qualche giorno ha parlato di quelL'appunto di Giovanni Falcone , scritto su un foglio di block notes , in cui il giudice scriveva: " ...

Berlusconi ai Parlamentari : : ... "Alle elezioni presenteremo quasi 600 candidati: 50 di loro sono persone che fanno già politica da qualche tempo, le altre 550 saranno new entry ". Il problema, se davvero il leader azzurro volesse ...

Silvio Berlusconi cala la mannaia : 'Forza Italia - solo la metà dei Parlamentari verrà ricandidata' : Siccome ne presenteremo 600 di questi 50 hanno già fatto politica mentre 550 no'. Forte dei sondaggi, il Cav ha già anticipato come sarà composta la futura compagine di governo se a vincere sarà il ...

"Boschi non ha fatto nulla per le donne". Berlusconi la attacca - la sottosegretaria : "Non stravolga la realtà - Parlano i numeri" : Scontro sul contrasto alla violenza sulle donne tra Maria Elena Boschi e Silvio Berlusconi. Ad accendere la miccia è stato il leader di Forza Italia: "Noi la difesa dei diritti delle donne ce l'abbiamo come fatto prioritario. Il femminicidio è una piaga per l'Italia", e il contrasto alla violenza sulle donne "è sempre stata una priorità per noi", mentre "la sinistra non ha fatto nemmeno il ministro delle Pari ...

Parla Marina Berlusconi : 'I giganti di Internet mi fanno paura - come manager e come madre' : E il mestiere di noi genitori è più complicato: i figli non hanno più solo un loro mondo interiore, spesso ermetico, ma galleggiano anche in un mondo online molte volte opaco. Non avrebbe senso ...

Silvio Berlusconi - Parla Marysthell Polanco : 'Oggi lo spezzerei in due - ma lo voterei ancora' : ... proprio mentre il leader di Forza Italia è tornato sempre più centrale nella politica nazionale. Tra i grandi ritorni in tv, c'è stato anche quello di Marysthell Polanco , la ragazza domenicana ...

Salvini 'Gallitelli candidato premier del Centrodestra Mai Parlato di lui con Berlusconi' : ROMA - A giudicare dalla sua reazione, se domenica sera Matteo Salvini era davanti al televisore per gustarsi Silvio Berlusconi ospite di Fabio Fazio, deve aver fatto un salto sulla poltrona. Perché ...

Berlusconi torna a Parlare del Milan - attacchi a Fassone - Mirabelli e Montella : che frecciate : Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è tornato a parlare del club rossonero, che sicuramente non sta rendendo secondo le aspettative. Ospite della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’, in onda su ‘Rai Uno’, l’ex Cavalieri ha innanzittuto voluto rassicurare i tifosi in merito alla proprietà cinese: “Il nuovo proprietario del Milan è persona gradevole e con noi ha mantenuto tutti gli accordi previsti. ...

L’affondo di Berlusconi contro il M5S : “L’87% dei loro Parlamentari non ha mai lavorato. Solo delirio e invidia sociale” : “Sono sceso di nuovo in campo e lo sono ancora. Voglio evitare che il Paese cada in mano al Movimento 5 Stelle“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’evento per il 70° anniversario di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria privata. “Gente senza arte ne’ parte, senza esperienza, l’87% dei loro parlamentari non ha mai presentato una ...