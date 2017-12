Papa Francesco | il nemico n° 1 è Satana | lo ha citato più lui in 5 anni che

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : aborto - Papa Francesco "preghiamo per tutti i bimbi non nati" (28 dicembre) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: circolazione in tilt a causa del maltempo. Cuperlo chiede a Mattarella di ritirare la fine della legislatura.

Vaticano - Papa Francesco umiliato da Ratzinger : il messaggio a Muller - il cardinale fatto fuori da Bergoglio : Benedetto XVI interviene nella disputa nemmeno più sotterranea tra Papa Francesco e in generale i 'bergogliani' (quella parte di Vaticano più aperta al mondo laico e anti-dogmatico) e i '...

SYLVIE LUBAMBA/ Ho trovato la fede in carcere grazie a Papa Francesco : Dio ha avuto misericordia di me : SYLVIE LUBAMBA, la showgirl è uscita dal carcere il 25 dicembre e intervistata dal settimanale Spy si dice rinata grazie alla fede e all'incontro con Papa Francesco a Rebibbia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:05:00 GMT)

Vaticano - Papa Francesco vede immigrati dappertutto e non parla mai di Cristo : Non osiamo certo spacciarci per teologi, ma crediamo di rimanere negli angusti limiti della cronaca se annotiamo che la continenza non è la virtù cattolica più frequentata da Papa Francesco. Ci riferiamo alla continenza verbale e mediatica, chiaramente, non ci permettiamo di esondare in ...

Vaticano - contro Papa Francesco la fronda africana : 'Sull'immigrazione sta sbagliando - restate qui da noi' : Insomma, i vescovi africani contro il Pontefice, il quale nell'omelia di Natale ha predicato a favore dell'invasione e della politica delle porte aperte. Insomma, il capo della religione cristiana ...

Lorena Bianchetti/ "Papa Francesco? E' un testimone del Vangelo riga per riga!" : In un'intervista concessa ad Avvenire la conduttrice televisiva Lorena Bianchetti ha parlato della sua esperienza ad "A sua immagine", il rotocalco religioso arrivato alla ventesima edizione(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:48:00 GMT)

Papa Francesco : 'L' Europa ha 'snaturato' il Natale' : "Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di 'snaturamento' del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la ...

Papa FRANCESCO/ “Non c’è Natale senza Gesù : il dono di Dio è una amicizia continua nella storia” : PAPA FRANCESCO, l'Udienza Generale del 27 dicembre 2017: "senza Gesù non c'è Natale, viene eliminato in nome di un falso rispetto per chi non è cristiano"(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Papa Francesco/ "In Europa uno snaturamento del Natale : si elimina Gesù per falso rispetto dei non cristiani" : Papa Francesco, l'Udienza Generale del 27 dicembre 2017: 'Senza Gesù non c'è Natale, eliminato in nome d falso rispetto per chi non è cristiano'.

Papa FRANCESCO/ "Senza Gesù non c'è Natale : eliminato in nome di un falso rispetto per chi non è cristiano" : PAPA FRANCESCO, l'Udienza Generale del 27 dicembre 2017: 'Senza Gesù non c'è Natale, eliminato in nome d falso rispetto per chi non è cristiano'.

Papa Francesco : "Stanno snaturando il Natale per un falso rispetto di chi non è cristiano" : La grazia di Dio è apparsa in Gesù, volto di Dio, che la Vergine Maria ha dato alla luce come ogni bambino di questo mondo, ma che non è venuto dalla terra, è venuto dal Cielo, da Dio' . 'In questo ...

Papa Francesco : Gesù è la vera luce che coinvolge per primi confinati ai margini societa' : Con loro, in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non ci sono piu' persone rifiutate, maltrattate e indigenti'. Correlati bergoglio , buio , Gesù , luce , Papa , Papa ...

Papa Francesco : Stanno snaturando il Natale per un falso rispetto di chi non è cristiano : "Assistiamo a una specie di snaturamento del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano". Nell'Udienza Generale di oggi Papa Francesco punta il dito contro questo falso rispetto che, come lui stesso ha sottolineato, "spesso nasconde la volontà di emarginare la fede" eliminando "dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù". "Ma in realtà questo avvenimento ...

Effetto-Papa Francesco : Pisa - il presepe vivente islamico con il bambinello nero : Potremmo chiamarlo Effetto-Papa Francesco , perché come è noto, dal cuore del Vaticano, il Pontefice è tornato a invocare la politica dell'accoglienza e delle porte spalancate agli immigrati . Quale effetto? Presto detto, quello che ha influenzato un presepe vivente allestito in provincia di Pisa. Una vera e propria ...