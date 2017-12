Pallamano | la Nazionale maschile cede 28-27 contro la Grecia allo scadere nella seconda

: Pallamano Ventimiglia, Raffaele Iorio è pronto per l'avventura nella nazionale di Beach Handball: "Dedicato alla mi… - RivieraSportit : Pallamano Ventimiglia, Raffaele Iorio è pronto per l'avventura nella nazionale di Beach Handball: "Dedicato alla mi… - radiodiaconia : Pallamano: Cinque della Junior in Nazionale | Radio Diaconia - AlfonsoSpagnulo : Cinque atleti della Junior Fasano impegnati con le rappresentative nazionali - AlfonsoSpagnulo : Cinque atleti della Junior Fasano impegnati con le rappresentative nazionali - AlfonsoSpagnulo : Cinque atleti della Junior Fasano impegnati con le rappresentative nazionali -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Si chiude con una sconfitta il mini-ritiro dellaitaliana diad Atene, arrivatai padroni di casa dellacon il punteggio di 28-27. In questi casi, tuttavia, il risultato lascia il tempo che trova, poichè ad interessare maggiormente il tecnico Riccardo Trillini sono sicuramente le prestazioni dei suoi ragazzi, unite all’amalgama di un gruppo sempre nuovo, che a gennaio si giocherà il girone di pre-qualificazione ai Mondiali 2019Romania, Isole Far Oer e Ucraina. Tornando alla partita, la Selezione del Bel Pese si esprimono molto beneprima frazione, dove tocca il +6, grazie anche alle reti di Alessio Moretti, top scorer della serata con sette realizzazioni, chiudendo i primi trenta minuti in vantaggio per 17-13, in assolutollo del match.ripresa gli ellenici si riportano però sotto, impattando sul 27-27, e ...