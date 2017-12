: #Palermo campione d'inverno, volano #Frosinone ed #Empoli. Frena il #Bari, cade Inzaghi. Colpo dell'#Ascoli di Cosm… - CassiaLuca : #Palermo campione d'inverno, volano #Frosinone ed #Empoli. Frena il #Bari, cade Inzaghi. Colpo dell'#Ascoli di Cosm… - BlunoteWeb : Serie B: 21a Giornata, Palermo campione d’inverno - ansacalciosport : Serie B: Palermo campione d'inverno - Frosinone insegue a 2 punti, Pro Vercelli ultima - calciodelsud : Serie B: 21a Giornata, Palermo campione d’inverno -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Vittorie in testa per, Frosinone ed Empoli, ma sono i rosanero a laurearsi campioni d'ed allungare sulla terza in classifica. Il +3 su Parma e Bari registrato prima del match e' ...