Palazzo in fiamme a New York12 morti | anche un bimbo Video

Palazzo in fiamme a New York12 morti - anche un bimbo. VideoDe Blasio : 'Peggior rogo da 25 anni' : Almeno 12 persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile incendio divampato a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella città" Segui su affaritaliani.it

Palazzo popolare a fuoco - 4 morti e 23 feriti : "Un uomo si è lanciato avvolto dalle fiamme" : Choc in Germania. Un incendio scoppiato oggi in un edificio popolare a Saarbruecken, città nell'ovest del Paese, ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre...

Auto in fiamme e Palazzo crivellato di colpi - giallo a Genova : Genova, 26 nov. (Adnkronos) - Quasi una cinquantina di colpi d'arma da fuoco esplosi contro il muro di un palazzo, a Genova, nella stessa zona in cui durante la notte un incendio ha distrutto due Auto.

