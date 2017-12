Pagelle Crotone-Napoli 0-1 | che grinta Allan

Crotone-Napoli 0-1 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : gli azzurri sono campioni d’inverno (VIDEO) : Crotone-Napoli 0-1 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: gli azzurri sono campioni d’inverno (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Napoli – Grazie a un gol di Hamsik al 17′ del primo tempo il Napoli supera il Crotone nel match di apertura della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. ...

Lazio-Crotone 4-0. Tabellino e Pagelle : ROMA, 23 dicembre 2017 – La Lazio torna a vincere all'Olimpico nel lunch match di oggi, battendo in scioltezza il Crotone per 4-0. Dopo un primo tempo con poche emozioni, le reti arrivano tutte nella ...

Pagelle Lazio-Crotone 4-0 : Immobile e Lulic trascinano i biancocelesti : Pagelle Lazio-Crotone – Il lunch match della 18^ giornata di Serie A che ha visto affrontarsi Lazio e Crotone allo stadio ‘Olimpico’ si è concluso con la vittoria per 4-0 dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi non si è resa protagonista di una prestazione convincente ma era fondamentale tornare al successo. Succede tutto nella ripresa con il Crotone che subisce il primo goal in contropiede con Lukaku e poi si scioglie ...

Lazio-Crotone 4-0 - Pagelle - voti e highlights 18^ giornata : valanga biancoceleste : Lazio-Crotone 4-0, pagelle, voti e highlights 18^ giornata: valanga biancoceleste Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Crotone 4-0 – Nelle ultime due giornate la Lazio ha perso un po’ di terreno dalle prime della classe, con un solo punto raccolto contro Torino ed Atalanta, ma adesso ha voglia di riprendere a correre. Contro un Crotone che sta ...

Crotone-Chievo 1-0 Pagelle - voti e highlights 17^ giornata : decide Budimir (VIDEO) : Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 17^ giornata: decide Budimir (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti E highlights- Il Crotone, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ospita il Chievo. Allo stadio Scida, i calabresi centrano il successo grazie al gol di Budimir. Crotone-Chievo PRIMO TEMPO I calabresi partono ...

Pagelle Crotone-Chievo 1-0 : Ajeti il migliore - Rigoni ancora insufficiente : Pagelle Crotone-Chievo – Prima vittoria sulla panchina del Crotone per Walter Zenga. Importante successo dei pitagorici in chiave salvezza, soprattutto dopo il 3-0 rifilato dal Verona al Milan. A decidere il match con il Chievo ci ha pensato un goal di Ante Budimir. Con questi tre punti, il Crotone sale a quota 15, togliendosi momentaneamente dalla zona rossa. Pagelle Crotone-Chievo Crotone: Cordaz 6; Sampirisi 6, Ajeti 7, Ceccherini 6,5, ...

Sassuolo-Crotone 2-1 Pagelle - voti e Highlights 16^giornata : Goldaniga e Politano stendono i pitagorici (VIDEO) : Sassuolo-Crotone 2-1 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: Goldaniga e Politano stendono i pitagorici (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Crotone 2-1 pagelle, voti E Highlights 16^giornata – Torna alla vittoria il Sassuolo contro il Crotone. I neroverdi battono 2-1 i pitagorici. Dopo un primo tempo anonimo, il match si sveglia nella ...

Pagelle Sassuolo-Crotone 2-1 - Politano inarrestabile : 1/15 LaPresse/Alessandro Fiocchi ...

Pagelle Crotone-Udinese 0-3 : Jankto e Barak sugli scudi : Pagelle Crotone-Udinese – Il primo dei due posticipi in programma in questo lunedì di Serie A ha messo di fronte Crotone e Udinese. La squadra di Oddo ha conquistato tre punti importantissimi in trasferta in un campo non facile come quello dei calabresi. I friulani quindi si sono aggiudicati questo fondamentale scontro salvezza. Tra i migliori Jankto e Barak, con il primo già finito nel mirino di numerosi top club italiani e ...

Crotone-Udinese 0-3 Pagelle - voti e highlights 15^ giornata : Jankto affonda i calabresi (VIDEO) : Crotone-Udinese 0-3 pagelle, voti e highlights 15^ giornata: Jankto affonda i calabresi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Udinese – L’Udinese cala il tris a domicilio contro il Crotone di Nicola e si tira fuori dalle secche della bassa classifica. Grazie ad una doppietta di Jankto e ad un gol di Lasagna i friulani superano per 3-0 ...

Juventus-Crotone - le Pagelle bianconere : Dybala è poco fortunato - Marchisio utile : BUFFON - SV Serata quieta, sciupata solo dal freddo: un unico intervento, a metà ripresa, su Budimir. BARZAGLI - voto: 6,5 Non ha problemi in marcatura, la pressione del Crotone è inesistente, così s'...