Ostia | la Cassazione | ' Il clan Fasciani è mafioso'

Mafia di Ostia : Cassazione - nuovo processo per il clan Fasciani : Accolto il ricorso della procura generale, domenica 5 novembre tornerà al voto dopo due anni di commissariamento per Mafia -

Ostia - per il pg della Cassazione c’è la mafia : “Nuovo processo d’appello per il clan Fasciani. Condannarli per 416 bis” : A Ostia c’è la mafia. E ha la faccia e i nomi degli uomini del clan Fasciani. È l’atto d’accusa del sostituto procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, che alla fine della sua requisitoria ha chiesto alla sesta sezione penale della Suprema corte di annullare con rinvio le sentenze emesse nei confronti di Carmine Fasciani, della moglie Silvia Bartoli e degli altri imputati processati con rito ordinario. Il 13 giugno ...