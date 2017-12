Oscar all' estero | l' Italia non fa squadra

Laura Mazzetti premiata con l'Oscar della calligrafia : Prato, la cerimonia degli Italian Wedding Awards si è svolta alla Fortezza da Basso. 'I miei lavori sono pezzi unici: dai colori degli allestimenti, agli arredi e agli abiti'

Jane Fonda - gli 80 anni dellantidiva con un cuore da rivoluzionaria : da Barbarella allOscar : Dieci anni dopo, nel 1990, sposa a sorpresa il miliardario Ted Turner e scompare da Hollywood nonostante la folgorante ascesa del marito nel mondo dei media. Dopo sono anni di "camei" come nella ...

Oscar - il film italiano 'A Ciambra' escluso dalle nomination : ecco i 9 finalisti per il miglior film straniero : 'A Ciambra', il lungometraggio italiano candidato all'Oscar come miglior film straniero, non ha raggiunto la nomination finale. Il film è stato escluso dalla lista dei nove finalisti che si ...

Assegnato allo stilista Michele Miglionico il Premio "St. Oscar della Moda 2017" : ... la partnership con la onlus Africa Enjoy e la direzione artistica di Steven Giuseppe Torrisi, ex ballerino d'eccellenza, che vanta una carriera trentennale nel mondo della Moda, dello spettacolo e ...

Oscar dello Sport imperiese : le VIDEO INTERVISTE alle autorità : ... nonostante questo sono tantissimi quelli che si cimentano in tanti tipi di Sport '. L'Assessore dello Sport di Imperia Vassallo: ' Grande soddisfazione per aver portato l'Oscar dello Sport nella ...

Oscar dell’Ecoturismo 2018 : Alla Calabria il primo premio per la spiaggia più accessibile : Il 30 novembre a Firenze (Fortezza Da Basso) in occasione della X edizione consecutiva di BTO (Buy Tourism Online) Fondazione Cesare Serono e Legambiente compiono il primo passo della loro collaborazione premiando il Valentino Beach Club di Catanzaro, località Giovino, gestito dAlla Zarapoti Società Cooperativa Sociale, quale spiaggia più accessibile tra quelle sin qui recensite. “È per me un grande onore iniziare con questo premio la ...

European Film Awards 2017 : il trionfo di The Square (che punta all’Oscar) : «Il quadrato è un santuario di fiducia e amore al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri». E su questo principio che prende il via The Square, il Film del regista svedese Ruben Östlund e già Palma d’Oro al Festival di Cannes 2017. Una pellicola disturbante che critica aspramente le ipocrisie umane, celate dietro a un perbenismo e a una retorica che Östlund smonta piano piano, esattamente come un artista e la sua opera ...