Opere d’arte realizzate con i resti del terremoto di Amatrice

Gas di scarico? In India si trasformano in inchiostro per Opere d’arte – FOTO : inchiostro dallo smog. E’ quel che “produce” la startup Graviky Labs grazie a una tecnologia messa a punto in collaborazione con il MIT (Massachusetts Institute of Technology). I gas di scarico vengono catturati nel momento stesso in cui si producono, grazie a un dispositivo cilindrico di nome Kaalink collegato al tubo di scappamento delle automobili: delle speciali cartucce contenenti una miscela di particelle cariche ...

Lazio : 3.600 le Opere d’arte scampate al terremoto - ecco il progetto per valorizzarle con tecnologie 3D : “Oltre 30.000 opere d’arte scampate al terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016 giacciono nei depositi e nulla si sa del loro futuro“: lo spiega in una nota il Codacons. “Per salvare dall’oblio i capolavori delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Umbria e regalare loro una nuova vita, il Codacons ha realizzato un progetto, depositato alla Siae e presentato alla società telefonica TIM, volto a recuperare le opere ...

‘Tappeti marziani’ : le immagini di Marte diventano Opere d’arte : Si ispirano alle attuali missioni spaziali in corso su Marte, riproducendo i paesaggi del pianeta rosso inviati a Terra dal robot laboratorio Curiosity, della Nasa: sono i ‘tappeti marziani’ in mostra a Roma fino al 26 novembre nella mostra “Red Hope”. Realizzati da Leonardo Petrucci, di Grosseto, i tappeti sono ispirati alle immagini di Marte diffuse dalla Nasa e trasformate dall’artista nei telai dei laboratori ...

Migranti - “davanti alle tragedie del Mediterraneo dovevo fare qualcosa : oggi coi barconi confiscati costruisco Opere d’arte” : “No, non potevo rimanere con le mani in mano. Così, mi sono chiesto cosa potevo fare, io, da artista, di fronte ad una tragedia simile”. Massimo Sansavini ha 56 anni ed è uno scultore, autore e artista forlivese. Dopo i grandi naufragi nel canale di Sicilia a partire dal 2013, è riuscito ad accedere al cimitero delle barche di Lampedusa, l’ex base militare americana Loran, dove vengono portati gli scafi oggetto di confisca da parte delle ...

Terremoto : 34 Opere d’arte recuperate da Amatrice e Accumoli in mostra a Roma : Una testimonianza del difficile e complesso lavoro di recupero delle oltre tremila opere portate in salvo dai luoghi del Terremoto e oggi conservate nella Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, in provincia di Rieti. E’ questo il senso della mostra ‘Rinascite. opere d’arte salvate dal sisma di Amatrice e Accumoli’, che apre i battenti oggi al Museo delle Terme di Diocleziano a Roma. Inaugurata dal ministro dei Beni ...

Terremoto - ministro Franceschini : le Opere d’arte recuperate torneranno al loro posto : “Questa mostra consente di vedere la qualità delle opere salvate” nelle zone di Amatrice e Accumoli “che oggi si stanno tutelando e restaurando. E’ una mostra carica di significati e rinnova l’impegno che abbiamo come Mibact di tenere accesi i riflettori e di trovare le risorse dove mancano sul tema del Terremoto. Sono contento che faccia parte dell’attività di rilancio del Museo Nazionale Romano“: lo ha ...

Opere d’arte - record per Salvator Mundi di Leonardo : venduto per 450 milioni di dollari. È il più costoso della storia : La storia delle Opere d’arte registra un nuovo record. Quello del Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci, battuto all’asta alla cifra di di 450 milioni di dollari, cioè circa 380 milioni di euro. Il quadro è stato venduto da Christiès a New York e cifra record è comprensiva dei diritti d’asta. Si tratta dell’ultimo dipinto conosciuto di Leonardo da Vinci, appartenente ad un privato, che ora diventa anche la più costosa opera d’arte mai ...

Terremoto - “Mostrare le Marche” : le Opere d’arte messe al sicuro : Prende il via “Mostrare le Marche”, un importante progetto espositivo per il biennio 2017/2018 promosso dalla Regione Marche che mette in mostra in diverse citta’ e musei dello stesso territorio le opere d’arte provenienti dai musei e dalle collezioni pubbliche ed ecclesiastiche interessate dal Terremoto e messe in sicurezza presso i depositi attrezzati del MIBACT. La prima esposizione ha per titolo “L’arte ...