OnePlus ci spiega perché OnePlus 5 riceverà Face Unlock | in arrivo anche su OnePlus 3 3T

OnePlus spiega perché non ci sarà Project Treble su OnePlus 5 e 5T : OnePlus ci spiega perché OnePlus 5 e OnePlus 5T non dispongono del supporto a Project Treble ma garantisce supporto rapido a entrambi

Fuori stock il OnePlus 5? Carl Pei fornisce una possibile spiegazione : Se non è in un prossimo programma il OnePlus 5T non si spiega il perché OnePlus 5 sia 'out of stock' presso il sito ufficiale dell'azienda cinese. Le scorte esaurite dell'attuale top di gamma e quello strano invito comparso sul web giorni fa (che poi, come vi abbiamo spiegato qui, si è rivelato essere un fake) avevano lasciato pensare il produttore fosse in procinto di lanciare OnePlus 5T, che si sarebbe dovuto distinguere da OnePlus 5 per ...