Oltre 7 miliardi di persone nel mondo il 1° gennaio 2018

La gestione dei rifiuti vale Oltre 23 miliardi di euro (14/12/2017) : ...offre l'opportunità al nostro Paese e al sistema delle imprese del recupero e del riciclo di passare da sistema ausiliario alla gestione dei rifiuti ad anello strutturale del modello di economia ...

Energia - Abi : 'Dalle banche Oltre 2 - 3 miliardi a sostegno della green economy' : 'Il mondo bancario è sempre più attento al tema dell'Energia e dell'ambiente anche in termini di impatti diretti- segnala l'associazione bancaria- Infatti, le banche gestiscono un vasto patrimonio ...

Alla ricerca dei bitcoin perduti : Oltre 4 - 3 miliardi di dollari andati in fumo : Fino a 3,7 milioni di bitcoin sono andati perduti e potrebbero non essere recuperati mai più. Un buco nero di oltre 4,3 miliardi di dollari, con le valutazioni attuali (oltre 11 mila dollari per un singolo bitcoin). L’Allarme arriva da una ricerca svolta da Chainalysis e pubblicata su Fortune. Si stima che a metà 2017 fossero 16.381.204 i bitcoin ...

Giochi e slot machine - riforma arenata per evitare un ?buco? di Oltre 2 miliardi : Impantanato. Il decreto del ministero del Tesoro per dimezzare i punti di gioco che ospitano slot machine, potrebbe non riuscire a vedere la luce prima della fine della legislatura. A pesare...

L'economia digitale vince la sfida : in Italia vale 80 miliardi di euro e dà lavoro a Oltre 600.000 persone : L'economia digitale vince la sfida: in Italia vale 80 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 600.000 persone francesca2379

Acea - piano al 2022 vede ebitda Oltre 1 - 1 miliardi : (Teleborsa) - 3 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali, di cui 400 milioni legati a progetti di innovazione tecnologica. Crescita media annua dell'ebitda pari al 6% con raggiungimento di 1 ...

Il Black Friday copre d’oro Bezos : il suo patrimonio sale Oltre i 100 miliardi dollari : Tutt’altro che nero. Il Black Friday, piuttosto, fa volare le fortune di Jeff Bezoz, il fondatore di Amazon. Il suo patrimonio oggi è salito di altri 2,4 miliardi di dollari sfondando quota 100 miliardi (100,3 miliardi, per la precisione), con il titolo che in Borsa a New York ha beneficiato dell'ottimismo sulle vendite del “venerdì nero” (colore che in questo caso corrisponde a bilanci aziendali in positivo, quindi a profitti)...

Il Tesoro riacquista titoli di stato per Oltre 5 - 5 miliardi : (Teleborsa) - Il Tesoro ha riacquistato titoli di stato per un ammontare di oltre 5,5 miliardi di euro. Il buyback era stato annunciato lunedì sera dal Ministero dell'Economia. In dettaglio, il Tesoro ha riacquistato 1 miliardo di CcTeu 15 aprile 2018 a fronte di un importo offerto dagli operatori di 2,18 miliardi, 1,99 miliardi di CTz 28 febbraio 2018 contro i 3,1 ...

