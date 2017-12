: RT @beretta_g: Come è provinciale la lettura di " - Massimo09327711 : RT @beretta_g: Come è provinciale la lettura di " - PaoloMessa : RT @formichenews: Come è provinciale la lettura pacifista del #NYT che parla di bombe (parzialmente) italiane in #Yemen - ClemensMarella : RT @Corriere: Yemen, Nyt: bombe «made in Sardegna» usate da Riad su civili - BMascalchi : RT @beretta_g: Come è provinciale la lettura di " - MonicaChasseur : #ChildrenUnderAttack Bombe fabbricate in Sardegna sono state usate dall’Arabia Saudita nella guerra in #Yemen e han… -

Un reportage del New York Times ipotizza la vendita di armiall'Arabia Saudita.",mortiite",titola un video pubblicato online Le armi sarebbero prodotte in Sardegna, nel Sulcis ed esportate in Arabia Saudita per essereanche contro civili nello,martoriato dalla guerra civile. La normativa italiana proibisce la vendita di armi in Paesi coinvolti in conflitti. "L'Italia osserva il diritto nazionale e internazionale per esportazione armamenti, e le prescrizioni Onu-Ue",replica la Farnesina.(Di venerdì 29 dicembre 2017)