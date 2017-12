Nuova Cherokee | le prime immagini

Jeep - Le prime immagini della Nuova Cherokee : La Jeep rompe gli indugi e diffonde la prima immagine della rinnovata Cherokee. Il profondo restyling della Suv debutterà tra poche settimane al Salone di Detroit e non ci sono per ora informazioni su motorizzazioni, allestimenti ed effettivo lancio commerciale in Italia. Il frontale torna al classico. Come anticipato dalle foto spia, la Jeep ha deciso di fare un passo indietro rispetto al look di rottura del modello uscente, ripensando il ...