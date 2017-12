Nuoto | Federica Pellegrini | “Mondiali pazzeschi e battere Ledecky… 2018 con serenità

Nuoto - Federica Pellegrini : “Andrò a Tokyo 2020 senza pensare al risultato. Basta 200 sl - solo per la staffetta” : Federica Pellegrini, intervistata da La Stampa, si racconta pensando a quel che è stato il 2017 ed a ciò che sarà il suo percorso in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quinta edizione a cui prenderà parte la campionessa di Spinea. “Il 2017 è stato molto bello. Nei 200 stile libero ho rivinto il Mondiale 6 anni dopo l’ultimo successo iridato in quella gara. Era un sogno, ma soltanto un matto avrebbe potuto pensare che avrei ...

Nuoto - l'anno d'oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclusa : In tribuna stampa volano sedie ma tutti guardiamo al tabellone, raggianti per aver assistito ad una grande impresa di sport. Sorpresa doppia per quel che saranno poi le sue parole, riguardanti il non ...

Nuoto - l’anno d’oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclusa… : Il 2017 ci sta per salutare e scorrendo l’album dei ricordi nel mondo sportivo italiano le imprese di Federica Pellegrini degli ultimi 12 mesi hanno un posto speciale. La campionessa di Spinea, reduce da un’Olimpiade di Rio 2016 con quel quarto posto di amarezza e rabbia nella finale dei 200 stile libero, ha trovato il riscatto desiderato in questa stagione. La determinazione messa in allenamento per il raggiungimento del massimo ...

Federica Pellegrini - dalla pelle al cuore : 'addio al Nuoto? Non potevo chiudere la mia carriera con una sconfitta' : Molti sportivi si perdono quando conoscono il mondo fatato dei media. Anch'io ho vissuto un momento difficile ma sono tornata sui miei passi. Adesso le difficoltà che sono molto più grandi e devo ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il rischio dei 100 sl da comprimaria. Una fuoriclasse di questo calibro può permetterselo? : Il 2017 volge al termine e per Federica Pellegrini questo è stato un anno indimenticabile. L’oro nei 200 stile libero di Budapest (Ungheria), nella vasca della Duna Arena, è un qualcosa ben presente nel cuore e nel cervello dei tifosi. Quella progressione infinita nell’ultima vasca piegando l’aliena Katie Ledecky, mai sconfitta precedentemente, ha dato lustro ad un successo tanto inaspettato quanto entusiasmante. Un risultato ...

Nuoto - Federica Pellegrini stanca ma felice - la Divina riceve il Collare d'oro : 'avevo pensato di smettere - poi...' : Un anno di successi e di vittorie quello della Divina, che ha raggiunto il tetto del mondo con la medaglia d'oro alla competizione iridata di Budapest. Il Coni ha perciò voluto premiare la nuotatrice ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini - nuove scelte e pericolose controindicazioni? : Nella giornata dei trionfi azzurri e delle cinque medaglie, forse, sono proprio gli atleti dal curriculum più importante a non aver del tutto convinto. Ci riferiamo a Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, in gara nella terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Qualcuno potrà dire: “Ma Greg ha vinto l’argento”. E’ vero, però di fatto, per un campione come lui, il secondo posto nei ...

Nuoto - Europei Copenaghen - Federica Pellegrini lontana dalle migliori nei 100sl ma col sorriso : 'va bene così' : 52.97 il tempo della Pellegrini che mostra comunque il sorriso nelle interviste post gara i microfoni di Rai Sport: 'lo sapevo insomma che le prime avrebbero girato sui 50 alti, non siamo ancora a ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Bronzo con record per Margherita Panziera!!!!! Federica Pellegrini settima nella finale dei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia dalle batterie dei 100 rana femminili con le nostre Arianna Castiglioni e Martina Carraro in cerca di un posto in semifinale, sognando la finale, a seguire Marco Orsi, Andrea Vergani, Luca Dotto e Lorenzo Zazzeri che si giocheranno tutto in un giorno nella gara più veloce in piscina. Nei 200 dorso donne, ...

Nuoto - Europei 2017 vasca corta – Federica Pellegrini settima sui 100 stile libero. Non riesce la magia - oro a Kromowidjojo : Federica Pellegrini non è riuscita a tirare fuori il coniglio del cilindro ma era davvero troppo aspettarsi una medaglia sui 100m stile libero agli Europei 2017 in vasca corta. Alla Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) la Divina si è dovuta accontentare del settimo posto con il tempo di 52.97, otto decimi in più rispetto al personale: un crono troppo alto per la Campionessa di Spinea che comunque era alla prima finale internazionale su questa ...

