No al Tribunale per le multinazionali che vuole l' Europa | no a questo furto di democrazia

Modica si mobilita per il Tribunale : Dopo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa si è espresso contro le proposte del Comitato Pro-Tribunale di Modica, è mobilitazione

Fvg - Bolzonello : pressing efficace per Tribunale Pordenone : Trieste, 27 dic. (askanews) 'E' stato efficace il pressing che tutti noi abbiamo fatto affinché il Tribunale fallimentare di Pordenone rimanesse al servizio del Pordenonese'. Lo afferma il ...

Il Tribunale australiano condanna Valve ad una multa di 3 milioni per aver ingannato i consumatori : Il tribunale federale australiano ha condannato Valve a pagare una multa di 3 milioni di dollari, riporta PCgamesn.Il caso risale ancora all'ormai lontano 2014, con i consumatori australiani che si lamentavano di non essere in grado id ottenere i rimborsi sui giochi acquistati tramite Steam, rimborso invece che è previsto dalla legge australiana sulla tutela dei consumatori. Valve ora offre rimborsi tramite il client di Steam, ma nel 2014 ciò ...

Bonus 500 euro : il Miur perde in Tribunale : Continua la questione riguardante il famigerato (per molti) Bonus 500 euro. In questo articolo vi rendiamo noto un comunicato della Uil Firenze che testimonia un’importante svolta riguardante l’argomento. I sindacati hanno stavolta avuto ragione sul Miur che ha perso infine un’importante dinanzi ai giudici, venendo condannato al pagamento di tutte le spese processuali. La causa […] L'articolo Bonus 500 euro: il Miur perde ...

Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato chiuso dopo 24 anni di lavori : Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato chiuso dopo 24 anni di lavori: era stato fondato nel 1993, aveva sede all’Aia, nei Paesi Bassi, e fu il primo Tribunale internazionale per crimini di guerra The post Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY) è stato chiuso dopo 24 anni di lavori appeared first on Il Post.

Torino - si masturba sul bus : per il Tribunale del Riesame è violenza sessuale : Il tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per il marocchino 27enne che, nell'ottobre 2016 a Torino, si era masturbato sul bus vicino a una giovane passeggera . Il pm Andrea ...

Torino - si masturba in bus : per il Tribunale del Riesame è violenza sessuale : Il tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per il marocchino 27enne che, nell'ottobre 2016 a Torino, si era masturbato sul bus vicino a una giovane passeggera. Il pm Andrea ...

MANIACO DEL BUS. Torino - per il Tribunale del Riesame è violenza sessuale : TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter Redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Porta cibo ai clochard, aggredito dai pusher: "Qui è terra nostra" Cronaca Un finalista X ...

Uber : per Tribunale UE è un servizio di trasporto : Uber? Fornisce un servizio di trasporto. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea. Nonostante i guidatori non siano professionisti che utilizzano mezzi di trasporto propri, il servizio ...

La parola "balengo" finisce in Tribunale in un processo per diffamazione via Facebook : 'Balengo', la parola del dialetto piemontese utilizzata talvolta come insulto e talvolta come sfottò, finisce in tribunale. Nell'ambito di un processo per diffamazione via Facebook a un esponente No ...

Tiziano Ferro assolto per evasione fiscale al Tribunale di Latina : Tiziano Ferro è stato assolto con formula piena, 'perché il fatto non sussiste', nel processo che lo vedeva imputato di evasione fiscale per aver nascosto i suoi profitti al fisco italiano, simulando ...

La Borsalino è fallita : il crac deciso da un giudice del Tribunale di Alessandria per motivi finanziari : La Borsalino è fallita. Il giudice Caterina Santinello, presidente del tribunale civile di Alessandria, ha emesso oggi la sentenza rigettando la seconda richiesta di concordato preventivo presentata dal cda della società (Marco Moccia, Saverio Canepa, Raffaele Grimaldi): la prima era stata revocata un anno fa, dopo che a marzo 2016 lo stesso tribun...

Tribunale di Milano assolve Belpietro per il titolo 'Bastardi islamici' : "Il fatto non sussiste" : L'ex direttore di Libero all'indomani della strage terrorista di Parigi, il 13 novembre 2015, aveva aperto il giornale con questo titolo che suscitò polemiche...

Spagna : Igor in Tribunale per interrogatorio : Il killer di Budrio, arrestato in Aragona dopo 8 mesi di latitanza, si trova per la prima volta davanti ad un giudice. Può scegliere il silenzio oppure raccontare la sua vita da fuggiasco - Igor il ...