Nintendo Switch | e chi se lo aspettava | il CEO parla del successo e del futuro della

[Switch]La Nintendo Switch “piegata” al 34C3 da Plutoo - Derrek e naehrwert : La conferenza al 34C3 del Nintendo Switch è finita poche ore fa con tante sorprese.Gli sviluppatori talentuosi Plutoo, Derrek e naehrwert hanno mostrato ancora una volta la fragilità del sistema di sicurezza dell’ultima console Nintendo,la Nintendo Switch.In parole povere ora è possibile ottenere l’accesso al file system,alla rete,alla porta USB e controller ed è possibile produrre grafica semplice, ma senza rendering ...

Per Nintendo i DLC nei giochi per Switch sono un beneficio - ecco perché : La politica dei DLC ha ormai invaso l'intero mercato videoludico: anche Nintendo, con la sua nuova piattaforma Switch, non si è sottratta alle leggi economiche dei contenuti post lancio a pagamento per molti dei videogiochi che compongono la sua attuale line up. La compagnia, tuttavia, è ampiamente favorevole all'idea di monetizzare con questo tipo di add on, anche perché la natura stessa di Nintendo Switch permette una buona sinergia con i DLC, ...

Nintendo Switch - online a pagamento e card 64 GB rinviate al 2019? : Rinvii in casa Nintendo, le game card da 64 GB e il servizio online a pagamento (questo per fortuna) potrebbero non vedere la luce nel 2018 per una serie di problemi. Nintendo infatti ha posticipato al 2019 il lancio della Game card da 64 GB per Nintendo. È in arrivo quindi un brutto regalo di fine anno soprattutto per i grossi publisher che avevano in programma per il prossimo anno il lancio di giochi più grandi dal punto di vista dei ...

Il 34c3 inizia oggi.Nel mirino la Nintendo Switch : Come ogni anno dal 27 al 30 dicembre la conferenza europea sugli hacker, nota come “Chaos community congress”, alias C3, inizia oggi (27 dicembre). Gli anni precedenti hanno visto al C3 anche discussioni su Wii, PS3, 3ds e molte altre console e quest’anno la Nintendo Switch è nel mirino per informazioni dettagliate sul suo sistema di sicurezza .Il programma disponibile a questo indirizzo vede la conferenza hacking della ...

[Switch]Nintendo elimina il gioco nascosto del NES dopo l’aggiornamento a 4.0.0 : Finora ogni Nintendo switch nascondeva un gioco NES di Golf nel sistema. È stato rimosso nell’ultimo aggiornamento, 4.0.0.Sebbene la sua inclusione non sia mai stata spiegata ufficialmente, tutto indica che è stato un tributo a Satoru Iwata , il quarto presidente di Nintendo morto nel 2015. Infatti, per sbloccarlo,bisognava impostare la data della console all’11 luglio, giorno della morte di Iwata,insieme a una combo con il movimento ...

Ottimo prezzo Nintendo Switch su Amazon a meno di 290 euro : Un'offerta in extremis per un prezzo così basso di Nintendo Switch mai visto su Amazon: solo 289,98 euro sia nella versione con Joy-Con rosso e blu che nella versione grigia. Volete, magari durante queste feste natalizie, una Nintendo Switch, la console ibrida della casa giapponese che sta avendo un grande successo di vendite? Oggi è probabilmente il vostro giorno fortunato. In particolare l’offerta su Nintendo Switch può essere raggiunta a ...

Ecco il trailer di lancio di Guns - Gore & Cannoli per Nintendo Switch : Guns, Gore & Cannoli è un titolo d'azione comico, dal ritmo travolgente e con una grafica disegnata a mano che colpisce fin dalle battute iniziali.Ambientato nei ruggenti anni venti, si tratta di uno sparatutto nel quale incarneremo Vinnie, un criminale con una missione da svolgere in una città controllata dai gangster e infestata dagli zombie. Dopo tutto, gli zombie non possono mai mancare.Come riporta Nintendoeverything, il gioco dopo ...

Pulstar : ritorna su Nintendo Switch il classico sparatutto a scorrimento orizzontale : Pulstar nel 1995 vantava una grafica pre-renderizzata, rappresentando una vera festa visiva per i giocatori di allora, racconta Destructoid.Ebbene il gioco è tornato su Nintendo Switch, ed è disponibile per il download al prezzo di otto dollari.Pulstar è un titolo arcade sviluppato da Aicom e pubblicato nel 1995 da SNK. Convertito per Neo Geo e Neo Geo CD, il videogioco è stato distribuito nel 2012 per Wii tramite Virtual Console. Nel 2015 ...

Il titolo dei Pokémon per Nintendo Switch potrebbe girare su Unreal Engine 4 : Creatures è il team di sviluppo che al momento sarebbe impegnato nello sviluppo di un titolo dedicato ai Pokémon per Nintendo Switch. Lo studio, autore di PokéPark e del recente Great Detective Pikachu, sarebbe al lavoro sul progetto con Game Freak.Il nuovo gioco dedicato ai mostri tascabili, quindi, porterebbe su Switch l'universo Pokémon e sembra proprio che il titolo in lavorazione girerà su Unreal Engine 4.Infatti, come si può vedere ...

Nintendo : ecco quali sono stati i titoli per Switch più venduti nel 2017 : Il 2017 è stato sicuramente un anno molto importante per Nintendo, nel mese di marzo l'apprezzatissimo Switch è finalmente arrivato nei negozi e, sin dal lancio, sono stati registrati importanti numeri per la console ibrida della grande N.In occasione di questo finale di anno, Nintendo ha voluto condividere una classifica che stabilisce quale sia stato il titolo per Nintendo Switch più venduto nel 2017. Qui sotto potete dare uno sguardo alla ...

The Escapists 2 : svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch : The Escapists 2, particolare e apprezzato titolo indie già disponibile per PS4, Xbox One, PC e del quale vi abbiamo proposto la nostra recensione, si appresta a sbarcare anche su Nintendo Switch.Grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, apprendiamo che dal prossimo 11 gennaio potrete mettere le mani sulla versione Switch del gioco targato Mouldy Toof Studios e Team17. Per chi non lo sapesse, nel titolo il vostro obiettivo sarà ...

Reggie Fils-Aime : le vendite di Switch rappresentano un successo senza precedenti per Nintendo : Nintendo Switch ha sicuramente fatto breccia nel cuore dei giocatori e i risultati raggiunti dalla console della Grande N sono veramente notevoli. La compagnia, tuttavia, qualche giorno fa commentò le vendite dell'ibrida in modo abbastanza cauto, dichiarando che al momento "è troppo presto per parlare di un successo".Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha un'opinione un po' diversa. Infatti, stando a quanto riportato da ...

Offerte Calendario Avvento GameStop del 19 dicembre : prezzo giù Nintendo Switch - Final Fantasy XV e altri : Anche oggi 19 dicembre ci sono le nuove Offerte del Calendario dell’Avvento di GameStop. Presenti tanti titoli di alto livello a basso prezzo, oltre a una console imperdibile offerta in sconto. Passiamole in rassegna, sono a questo indirizzo. Si inizia con F1 2017, offerto a un prezzo speciale di 40,98 euro, per proseguire con Dirt 4 al prezzo bomba di 25,98 euro. C'è poi Rise of the Tomb Raider a 20,98 euro e Final Fantasy XV a 25,98 euro, ...

Nintendo : è ancora presto per parlare del successo di Switch : Nintendo Switch è una console indubbiamente molto apprezzata dai giocatori, lo dimostrano i dati di vendita molto positivi, gli ultimi ci parlano di oltre 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e non è da sottovalutare il crescente interesse da parte delle compagnie del settore, che sono sempre più invogliate a pubblicare i propri titoli sull'ibrida di Nintendo.Si potrebbe, quindi, parlare di "successo" per Nintendo Switch, ma la Grande ...