New York | incendio nel Bronx | almeno 12 morti Di Blasio | “Il più tragico degli ultimi 25

New York - edificio in fiamme nel Bronx : 12 morti - c'è anche un bimbo : L'incubo è divampato ieri sera, poco prima delle 19, e ha bruciato tutto quello che ha incontrato. anche le persone che non sono riuscite a scappare dalla furia delle fiamme. E così almeno in dodici sono morti nel terribile rogo divampato, nel Bronx, al civico 2363 di Prospect Avenue. Tra questi c'è anche un bambino di un anno. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, non fatica a definirlo "il peggiore incendio che ha ...

Incendio a New York - dodici morti nel rogo di una palazzina : "Tragedia storica" : Una tragedia ha sconvolto New York. Nella serata di giovedì 28 settembre un Incendio è divampato in una palazzina del Bronx, al civico 2363 di Prospect Avenue. dodici i morti finora accertati...

Palazzo in fiamme a New York12 morti - anche un bimbo. VideoDe Blasio : 'Peggior rogo da 25 anni' : Almeno 12 persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile incendio divampato a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella città" Segui su affaritaliani.it

Incendio a New York - 12 vittime nel Bronx tra cui un bambino : Almeno dodici persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile Incendio divampato nella serata di giovedì a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l’Incendio «il peggiore da un quarto di secolo nella città». Il bimbo che ha perso la vita, sempre secondo quanto riferito da de Blasio, aveva circa un anno. A...

Palazzo in fiamme a New York12 morti - anche un bimbo. VideoDe Blasio : peggior rogo da 25 anni : Almeno 12 persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile incendio divampato a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella città" Segui su affaritaliani.it

New York - incendio in un palazzo : 12 morti - fra le vittime anche un bimbo : È di almeno 12 il bilancio delle vittime, tra le quali un bambino di un anno, di un incendio divampato in un edificio di cinque piani a New York, nel Bronx. Almeno 12 i feriti, di cui quattro...

New York - incendio in un palazzo nel Bronx : dodici vittime tra cui un bambino : New York - È salito ad almeno 12 il bilancio delle vittime del rogo divampato in un edificio residenziale di cinque piani a New York, nel quartiere di Little Italy al Bronx, proprio a fianco del Bronx ...

Incendio a New York - a fuoco palazzina nel Bronx : almeno 12 morti - : Le fiamme sono divampate al primo piano di un condominio residenziale a Little Italy, propagandosi all'intero edificio. Tra le vittime anche un neonato. Ancora ignote le cause del rogo, il peggiore in ...

Brucia un palazzo a New York : dodici morti - anche un bambino : E' il peggior incendio da 25 anni: il rogo si è sviluppato in un condominio del Bronx, nella zona accanto allo zoo

New York - brucia palazzo nel Bronx : 12 vittime - tra loro anche un bimbo Video|Foto : Le fiamme si sono estese con grande rapidità. Impegnati 170 pompieri. Sul posto anche il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. «E’ la peggiore tragedia causata dal fuoco negli ultimi 25 anni»

Incendio a New York - “il peggiore degli ultimi 25 anni” : 12 morti - anche un bimbo di un anno [GALLERY] : 1/5 ...

New York - grave incendio nel Bronx : almeno 12 morti - tra loro anche un bambino : New York, grave incendio nel Bronx: almeno 12 morti, tra loro anche un bambino L’incendio ha devastato un edificio di cinque piani al 2363 Prospect Avenue nel Bronx. Il sindaco di New York, Bill de Blasio: “Il peggiore da un quarto di secolo nella città”.Continua a leggere L’incendio ha devastato un edificio di cinque piani […] L'articolo New York, grave incendio nel Bronx: almeno 12 morti, tra loro anche un bambino sembra ...

New York - brucia palazzo nel Bronx : 12 vittime Tra loro anche un bambino : Le fiamme si sono estese con grande rapidità. Impegnati 170 pompieri. Sul posto anche il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. «E’ la peggiore tragedia causata dal fuoco negli ultimi 25 anni»

Incendio in edificio a New York : almeno 12 morti tra cui un neonato : L'Incendio è scoppiato a nord di New York, ed ha devastato un edificio di cinque piani al 2363 Prospect Avenue nel Bronx. "Il fuoco è iniziato al primo piano e si è diffuso rapidamente ai piani ...