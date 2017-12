Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - altro che Europa - rossoneri Nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Sci alpino-Coppa Europa : Nina Ortlieb la più veloce la più veloce Nelle prove a Passo San Pellegrino : Coppa Europa San Pellegrino, Ortlieb la più veloce di giornata nelle prove della DH. Hofer quinta Secondo giorno di prove sulla nuova pista 'La VolatA' del Passo San Pellegrino. Sulle nevi della Val ...

Torna ad aumentare la fiducia Nell'Europa : Francesca AngeliRoma Dal dolore per la scomparsa dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl alla soddisfazione per la celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma. A quasi un anno dall'inizio del suo mandato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, stila un bilancio del suo lavoro e di quello del Partito popolare europeo in una fase davvero complessa per l'Europa, attraversata da venti contrastanti e spinte alla ...

Sci alpino - Coppa Europa 2017-2018 : a Pozza di Fassa tripletta azzurra Nello slalom. Vince Gross davanti a Sala e Liberatore : Trionfo tutto azzurro nella tappa di casa della Coppa Europa di sci alpino. A Pozza di Fassa, nello slalom speciale, sono addirittura tre gli azzurri che monopolizzano il podio nel circuito minore. A trionfare è il grande favorito Stefano Gross: sulle nevi di casa lo slalomista tricolore si conferma in eccellente forma e va a prendersi una vittoria comunque importante per il morale. Prima manche non eccezionale per il 31enne nativo di Bolzano: è ...

Fondi Ue - l'Italia li prende ma non li usa : Nella graduatoria è solo al 23esimo posto in Europa : L' Italia è sestultima nella Ue per utilizzo dei Fondi strutturali europei. Con una quota del 37%, il nostro Paese è il secondo beneficiario in Europa dei Fondi ma è soltanto al 23/o posto su 28 stati ...

CIES - sei azzurri Nella top 40 dei giocatori d’Europa : La stagione è quasi al giro di boa e il Napoli è attualmente secondo in campionato a -1 dall’Inter e in Europa dovrà ripartire dai sedicesimi di finale di EL contro il Lipsia. Il CIES Football Observatory ha stilato, analizzando nel dettaglio diverse statistiche, la lista dei calciatori dal rendimento migliore nell’ultimo semestre nei maggiori […] L'articolo CIES, sei azzurri nella top 40 dei giocatori d’Europa proviene da ...

L'Europa Nella morsa del maltempo : caos nel Regno Unito : Il maltempo "si fa sentire" con forza anche nel Nord Europa. Il vortice depressionario di origine sub-polare condiziona ancora il tempo sul continente, interessando buona parte del...

Se l'Europa scala la vetta Nell'agenda di Schulz : ... rimessa in gioco dal fallimento dei negoziati per una coalizione Cdu-Verdi-Liberali, che ha aperto in Germania una crisi politica senza precedenti. Il congresso della Spd chiusosi ieri a Berlino ha ...

Laura Boldrini tra le personalità più influenti Nella vita dell'Europa nel 2018 : C'è anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, tra le personalità ritenute più influenti nella vita dell'Europa durante il 2018. A decretarlo l'edizione europea del sito

Sono 17 i paradisi fiscali Nella lista nera dell'Europa : Destinazione paradiso. Fiscale. Dopo due anni di analisi e negoziati, i governi europei hanno finalmente disegnato la mappa dei Paesi poco (o per nulla) allineati ai criteri di trasparenza fiscale, privi di una tassazione equilibrata e sprovvisti di un'imposta sui redditi aziendali. Tre parametri fondamentali per una black list di 17 nomi di ogni latitudine e longitudine, con inserimenti e assenze abbastanza sorprendenti e con un ...

Funghi contaminati dalla Russia : tracce di radiazioni Nelle importazioni a poco tempo dall’inspiegata nube radioattiva sull’Europa : La Francia ha scoperto tracce di cesio radioattivo sui Funghi importati dalla Russia, secondo il capo del regolatore nucleare francese, ASN. La notizia arriva dopo poco tempo dalla conferma della Russia sulle sue concentrazioni estremamente elevate dell’isotopo radioattivo rutenio-106 nel paese. I Funghi sono in vendita nei supermercati di Parigi, sebbene non sia chiaro quali implicazioni sulla salute potrebbe avere il loro ...

Dentro il cuore di ghiaccio di Europa : possibile presenza di forme di vita Nelle profondità della luna di Giove : Uno studio condotto dalla Brown University ha fornito nuove prove della presenza di un’attività simile alla tettonica a placche, sotto la superficie ghiacciata di Europa. Se confermata, questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni correlate alla possibile presenza di forme di vita nell’oceano al di sotto della superficie della luna di Giove. Lo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research Planets, è basato sulla realizzazione ...