Need for Drink – Recensione – E la sbronza si fa seria

EDGE ci va giù pesante : Star Wars Battlefront II e Need for Speed Payback massacrati dalla rivista : EDGE ha fatto parlare di sé in più di un'occasione e spesso ci siamo trovati di fronte a prese di posizione molto decise, a voti molto bassi e a critiche particolarmente dure (ricordiamo per esempio il 4 affibbiato a Hellblade).In questo caso l'ultimo numero della rivista ha attirato l'attenzione di ResetEra che ha dedicato un thread proprio alle valutazioni proposte da EDGE. C'è un 4 a Hidden Agenda (i titoli prettamente o solo narrativi ...

Offerte Black Friday 2017 - miglior prezzo FIFA 18 - Assassin’s Creed Origins - Need for Speed Payback e tanti altri : La stagione dei saldi americana si avvicina, con le Offerte Black Friday 2017 che ormai incombono in maniera prepotente sui portafogli degli sfortunati acquirenti. Una tradizione, quella del venerdì nero, che ovviamente non poteva mancare di sdoganare, arrivando in tutto la sua splendida fragorosità anche in Italia in ambito videoludico: molti infatti i rivenditori che tentano gli utenti con Offerte decisamente golose, utili a rimediare a ...

Need for Speed Payback porta in tavola il freddo piatto della vendetta – Recensione PS4 - Xbox One - PC : Tornare ai fasti di un tempo è quasi un imperativo per Need For Speed Payback, il nuovo capitolo della saga motoristica targata Electronic Arts approdato sugli scaffali dei negozi giusto una manciata di giorni fa: un compito di certo non semplicissimo, vista l'estrema competitività del mondo racing in salsa videoludica, unitamente a un quadro clinico passato che non spinge di certo ad auspicare il meglio per la saga. I ragazzi di Ghost Games, ...

EA rivede il sistema di progressione di Need for Speed Payback : Il "caso" Star Wars Battlefront II ha sicuramente mosso un'accesa discussione all'interno del mondo del gaming, giocatori e addetti ai lavori hanno detto la loro in proposito e, in seguito alla polemica, ecco che Electronic Arts rivede il sistema di progressione del suo Need for Speed Payback, a dimostrazione di come all'interno della compagnia si sia avviata una riflessione generale mirata alla "soddisfazione" dell'utenza.Infatti, come ...

Need for Speed Payback : Recensione - Trailer e Gameplay : Need For Speed è tornato con un nuovo capitolo della serie, sarà all’altezza dei precedenti e del celebre franchise? Scopritelo con la nostra Recensione di Payback, su gentile concessione di EA. Need for Speed Recensione Need for Speed Payback ci fa vestire i panni di una banda composta da 3 piloti, Tyler Morgan, Sean McAlister e Jessica Miller. Il tentativo, di rubare la fuoriserie di uno degli uomini più ricchi di ...

Need for Speed Payback : Guida alle auto abbandonate : In Need for Speed Payback, vi sono delle auto abbandonate che è possibile ottenere, tramite la raccolta dei pezzi necessari alla loro costruzione, scopriamo insieme dove trovare il necessario per costruirle. Need for Speed Payback: Guida alle auto abbandonate Tra le auto che è possibile ottenere, vi sono: Ford Mustang 1965 Nissan Fairlady 240ZG 1971 Volkswagen Beetle 1963 Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965 Chevrolet Bel Air ...

Come Completare Need for Speed Payback Al 100% : Vuoi Completare Need For Speed Payback al 100% e avere 1 miliardo di token, soldi infiniti illimitati e arrivare al livello 50? Ecco Come fare! Need For Speed Payback: savegame PC Windows per Completare il gioco al 100% Hai appena comprato il nuovissimo gioco Need For Speed Payback per PC Windows e ti sei stancato di affrontare […]

Need for SPEED PAYBACK disponibile da oggi : A distanza di due anni, arriva il nuovo capitolo della serie NEED for SPEED, intitolato PAYBACK, disponibile da oggi per Xbox One,PlayStation4 e PC NEED For SPEED PAYBACK sfreccia nei negozi Per festeggiare il lancio del gioco, a partire da oggi, è possibile partecipare ad un concorso online su nfsPAYBACK.it.dplay.com per aggiudicarsi l’esemplare unico di Ford Mustang NEED for SPEED ...

Need for Speed Payback Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Need For Speed Payback aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Need For Speed Payback per PC Windows. Need For Speed Payback Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Need For Speed Payback per PC Windows e stai cercando […]

Need for Speed Payback accolto tiepidamente dalla critica internazionale? : Dopo avervene parlato all'interno della nostra recensione nella giornata di ieri, arriva il momento di dare un'occhiata anche ai verdetti della critica internazionale. Need for Speed Payback rappresenta il ritorno in grande stile della serie? La risposta a quanto pare è piuttosto mista. Abbiamo atteso la pubblicazione di un buon numero di recensioni e ora possiamo dirlo con una certa certezza: Need for Speed Payback si rivela un passo in avanti ...

Need for Speed Payback - recensione : Probabilmente non tutti lo sanno, ma Need for Speed è una delle serie racing più longeve di sempre. Nata nel 1994 su Panasonic 3DO con "The Need for Speed" (poi portato sulle piattaforme ben più popolate MS-DOS, PSX e Saturn) ha fissato le regole dei racing simul-arcade con i suoi innumerevoli capitoli e spin-off (col ritmo di quasi uno ogni anno). È una serie che ha visto i suoi fasti durante la sesta generazione di console con i capitoli della ...

Need for Speed Payback Richiede Una Connessione Internet Costante : Per giocare a Need For Speed Payback sarà necessaria una Connessione Internet sempre attiva su PC e console Need For Speed Payback Connessione Internet Se stai per acquistare il nuovissimo gioco Need For Speed Payback, devi sapere che per poterlo sfruttare al 100% ti servirà una Connessione Internet Costante. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato tutti gli altri […]

La Ford Mustang di Need for Speed Payback ora è realtà : In vista dell’uscita dell’ultimo capitolo di Need for Speed, Payback, Electronic Arts ha deciso di spingersi oltre, trasportando un pezzo del gioco nella realtà: la personalizzazione estrema delle auto, caratteristica imprescindibile del franchise a metà strada tra l’action e il racing delle corse clandestine. Per farlo ha preso una Ford Mustang e l’ha messa nelle mani di Garage Italia Customs, l’officina di restyling e ...

Need for Speed Payback tra microtransazioni e connessione costante - il producer fa luce sulla situazione : Need For Speed Payback è ormai in procinto di sfrecciare a tutta velocità sul traguardo della release, pronto a parcheggiarsi in bella mostra sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, per la gioia di tutti quegli utenti che da tempo chiedevano a gran voce il ritorno dello storico brand targato Electronic Arts sulla scena videoludica. Ovviamente non ha mancato di creare polemiche il taglio decisamente cinematografico (dal forte richiamo a Fast ...