Nba - vittoria in rimonta per Boston : (ANSA) - ROMA, 29 DIC - Grande spettacolo e vittoria con rimonta per i Boston Celtics ai danni degli Houston Rockets al termine della partita più entusiasmante della notte Nba. Hanno vinto i padroni ...

Nba - Thunder-Rockets 112-107. OKC adesso corre : 5a vittoria di fila : I Thunder (19-15) tirano finalmente fuori l'abito da contender. Sotto l'albero di Natale OKC trova la quinta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime 8 uscite, compresa quella sui Rockets (25-7), ...

Nba - risultati della notte : tripla doppia per Westbrook e 10vittoria nelle ultime 13 per OKC : Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 89-103 IL TABELLINO Non ditelo troppo forte, ma forse i Thunder hanno davvero trovato il giusto equilibrio tra tutte le loro parti. Pur essendo alla seconda partita ...

Nba - torna Schröder e trascina Atlanta alla vittoria su Dallas; Clippers ko contro Memphis : Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 112-107 TABELLINO L'assenza di Dennis Schröder nella gara contro i Thunder (persa) aveva aperto le porte del quintetto a Marco Belinelli, pronto ad approfittare dell'...

Nba 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

Nba - risultati della notte : l'ex Olynyk fa piangere Boston - 7vittoria in fila per Chicago : Boston Celtics-Miami Heat 89-90 TABELLINO La tremenda vendetta dell'ex. La seconda vittoria di Miami in tre sfide con i Celtics è decisa infatti da Kelly Olynyk, beffardamente omaggiato dall'...

Nba - per LeBron James tripla doppia - vittoria e messaggio a Donald Trump : Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 99-106 TABELLINO A inizio gara LeBron James fa parlare di sé per la curiosa scelta di indossare una scarpa bianca (la sinistra) e una nera (la destra), entrambe ...

Nba - Houston alla 13ª vittoria di fila. Cleveland e Boston - la corsa continua : I Rockets confermano di essere di un altro pianeta. La squadra di coach D'Antoni suda contro i Bucks ma, nel finale, sia affida alla leadership della stellare coppia Harden-Paul, protagonisti assoluti ...

Nba - Houston fa 13 - LeBron fa 60 (triple doppie) - Ginobili segna ancora il canestro della vittoria : San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 98-96 TABELLINO I punti non si contano, si pesano. E ancora una volta i 12 di Manu Ginobili si abbattono come macigni sugli avversari, soprattutto gli ultimi due, ...

Nba - Harden inarrestabile (48 punti) - Houston pure (9vittoria in fila) : battuta Portland in rimonta : Portland Trail Blazers-Houston Rockets 117-124 TABELLINO Continua la striscia positiva (anzi, le strisce positive) degli Houston Rockets. Contro Portland in rimonta arriva il nono successo consecutivo,...

Basket - Nba : Warriors - vittoria e paura. Curry esce in stampelle : WASHINGTON - vittoria in rimonta per Golden State (19-6), ma più che dei New Orleans Pelicans (12-12), i Warriors si spaventano per le condizioni di Steph Curry. Il due volte Mvp, dopo aver ...

Nba - nel segno dell'undici : 11vittoria per i Cavs con super LeBron - 11sconfitta per Memphis : Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 116-111 Il numero chiave della sfida tra Cleveland e Memphis è undici: tante sono le vittorie consecutive accumulate dai Cavaliers e altrettante sconfitte hanno ...

Nba - vittoria sofferta per Golden State : ROMA, 30 NOV - i Golden State Warriors hanno espugnato Los Angeles, andando a vincere in casa dei Lakers un match entusiasmante, rimasto in bilico fino alla fine e risolto poi ai supplementari. E' ...

Nba - James tripla doppia e vittoria Cleveland. Detroit rimonta e batte Okc : La 57esima tripla doppia in carriera di LeBron James vale il successo della sua Cleveland su Charlotte, il settimo consecutivo. Golden State, nonostante le assenze di Green e Durant, asfalta Chicago ...