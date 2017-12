Nba | super rimonta di Boston e Houston al tappeto

Nba Christmas Day - Philadelphia espugna New York grazie a super Embiid : Primo tempo È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su canestri per cominciare la contesa, ...

Super Christmas Day nella #SkyNba con 5 match in diretta esclusiva : Natale in compagnia delle stelle del basket americano: lunedì 25 dicembre ben 5 match di NBA in dirett...

Nba - I Warriors si regalano la vetta ad Ovest. Un super Belinelli non basta agli Hawks : Oakland (Stati Uniti), 22 dicembre 2017 – Regali di Natale anticipati per i Golden State Warriors che sotto l'albero hanno trovato l'undicesima vittoria consecutiva e il primato in solitaria della ...

Nba - Washington doma super Davis. Phila - ma che ti succede? : Zach Randolph (27 punti) porta a scuola i giovani Sixers, ancora senza Embiid e alla settima sconfitta nelle ultime otto partite. I Wizards superano New Orleans grazie ai 26 punti e 5 rimbalzi di ...

Nba - super LeBron trascina Cleveland al successo sui Lakers : LeBron James firma una tripla doppia e trascina i suoi Cleveland Cavaliers (21-8) al successo casalingo sui Los Angeles Lakers (10-17) per 121-112. Il 'presceltò va a referto con 25 punti, 12 rimbalzi ...

Nba Regular Season 2017/18 : Rockets insuperabili - sorprendenti Heat e Bulls! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato anche in questi tre giorni tante partite e molti spunti di riflessione. Da notare soprattutto il primo posto nella Western Conference di Houston, squadra che sembra totalmente rigenerata rispetto alla scorsa annata piena di alti e bassi. Bene anche Golden State, Boston e Cleveland che si confermano ai livelli della passata stagione. Ora però andiamo a vedere quali sono stati i risultati di ...

Nba - i risultati della notte : Boston supera i Bucks - 46 punti e successo per Devin Booker : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 111-100 IL TABELLINO I Boston Celtics non hanno alcuna intenzione di arrestare la loro corsa. La squadra di coach Stevens, da sempre votata alla protezione del ferro (...

Nba 2017-2018 : OKC supera gli Spurs - vittorie per Golden State e Houston : Solo cinque partite nella notte NBA, che però hanno visto impegnate squadre di alto profilo nelle sfide valide per la regular season 2017-2018. Andiamo a vedere quanto è successo, partendo dalla netta vittoria dei Golden State Warriors 123-95 sui Miami Heat. All’AmericanAirlines Arena di Miami, 30 punti per Steph Curry e 24 per Kevin Durant hanno indirizzato la partita in favore della squadra che lo scorso anno ha vinto il titolo NBA: gli ...

Nba - nel segno dell'undici : 11vittoria per i Cavs con super LeBron - 11sconfitta per Memphis : Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 116-111 Il numero chiave della sfida tra Cleveland e Memphis è undici: tante sono le vittorie consecutive accumulate dai Cavaliers e altrettante sconfitte hanno ...

Nba 2017-2018 : Golden State vince all’overtime contro i Lakers - Harden trascina i Rockets - Spurs ok con super Aldridge : Si decide all’overtime il match clou della notte NBA. I Golden State Warriors espugnano 123-127 lo Staples Center al termine di un match entusiasmante, trovando con Kevin Durant una tripla provvidenziale per il 109-109 a 46” dalla fine dei regolmentari e ringraziando il solito Steph Curry, autore di 13 punti nei supplementari e di due bombe mortifere che spaccano in due la partita, rendendo vana la rincorsa dei Los Angeles Lakers. Il ...

Nba : super Love (38 punti) trascina i Cavs - Cleveland domina contro Miami : Cleveland Cavaliers-Miami Heat 108-97 IL TABELLINO Nella serata del faccia a faccia tra LeBron James e Dwyane Wade per la prima volta insieme contro il loro passato, a prendersi la scena è stato Kevin ...

Nba Regular Season 2017/18 : Rockets leader solitari ad Ovest - Westbrook e James superbi! : I soliti noti sono finalmente tornati! In questa tre giorni di NBA Regular Season 2017/18 ci sono stati numerosi big match in cui alcune stelle di questa lega hanno ripreso la scena dopo un inizio di stagione travagliato. Andiamo però con ordine analizzando i risultati delle 11 partite che si sono disputate martedì in questa NBA Regular Season. I Cavs grazie a un’ottima prestazione di squadra hanno sconfitto nettamente i Pistons ...

Nba - super rimonta dei Celtics : 16° successo in fila grazie ai 47 punti di Irving : Nel mondo, in questa Lega, soltanto un altro paio di giocatori possono vantare capacità simili alle sue"; il coach dei Mavericks sa che i suoi hanno fatto davvero il possibile, nonostante il referto ...

Basket - Nba 2017-2018 : Cleveland fatica ma batte i Clippers - San Antonio supera OKC. Denver dilaga : Nella notte si son disputate ben 11 sfide valide per la stagione regolare di Nba 2017-2018. Andiamo a vedere quanto successo nei palazzetti americani, dove dopo oltre un mese di gare la competizione sta entrando sempre più nel vivo. 39 punti di LeBron James e vittoria sofferta dei Cleveland Cavaliers, che si sono imposti 118-113 sui Los Angeles Clippers dopo un overtime. Pur senza brillare, la squadra dell’Ohio sembra stia ingranando ...