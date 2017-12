NBA | Boston stoppa Harden

NBA - pazzesca rimonta di Boston da -26 James Harden nel finale perde testa e partita : Bisogna partire dalla fine, perché ha dell'incredibile. Dopo essersi fatta rimontare gran parte dei 26 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo, Houston sembra in grado di restare aggrappata alla ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Thunder battono Cavs e Rockets - Wizards corsari a Boston! : L’NBA Regular Season 2017/18 in questo clima natalizio ci ha regalato una tre giorni sensazionale di grande basket NBA. Non sono mancate sorprese e polemiche, soprattutto nell’NBA Christmas Day, ma a farla da padrone è stato lo spettacolo che tutte le squadre hanno saputo dare sul parquet. Analizziamo ora tutti i risultati partendo dall’NBA Christmas Day che dividiamo a metà. Prima infatti vediamo le tre partite giocate ...

NBA 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

NBA 2017-2018 : Cleveland torna al successo trascinata da LeBron James. Secondo k.o. di fila per Boston! : Cinque gli incontri disputati nella notte NBA. I Cleveland Cavaliers hanno ritrovato la vittoria battendo i Chicago Bulls per 115-112. Un trionfo sudato fino alla fine, contro una delle squadre più in forma del momento (i Bulls erano reduci da sette vittorie consecutive), ma ottenuto grazie al solito LeBron James, che ha chiuso il match con 34 punti. Kevin Love ne ha invece aggiunti 27: per Cleveland si tratta della 12esima vittoria consecutiva ...

NBA - Thompson 29 trascina Golden State - Boston cade al TD Garden con Miami : Minimo sforzo, massimo risultato. I Warriors illuminano a intermittenza ma centrano il successo consecutivo numero 10, passando in casa sui Grizzlies. Boston cade al TD Garden, lasciando il ...

NBA - risultati della notte : l'ex Olynyk fa piangere Boston - 7vittoria in fila per Chicago : Boston Celtics-Miami Heat 89-90 TABELLINO La tremenda vendetta dell'ex. La seconda vittoria di Miami in tre sfide con i Celtics è decisa infatti da Kelly Olynyk, beffardamente omaggiato dall'...

NBA - Durant 36 e Golden State stende i Lakers davanti a Bryant. Houston e Boston corrono : Kevin Durant, il guastafeste. I suoi 36 punti (con 11 rimbalzi e 8 assist) mandano al tappeto i Lakers al supplementare, rovinando l'atmosfera dopo la cerimonia del ritiro dei numeri (8 e 24) di Kobe ...

NBA - i risultati della notte : Houston 14 in fila! Boston - rimonta da record nel finale : Houston Rockets-Utah Jazz 120-99 IL TABELLINO Non si arresta la corsa degli Houston Rockets, infallibili ogni volta che sono scesi in campo con Chris Paul. Il 14° successo consecutivo (la striscia più ...

NBA - Houston alla 13ª vittoria di fila. Cleveland e Boston - la corsa continua : I Rockets confermano di essere di un altro pianeta. La squadra di coach D'Antoni suda contro i Bucks ma, nel finale, sia affida alla leadership della stellare coppia Harden-Paul, protagonisti assoluti ...

NBA - cade a sorpresa Boston : (ANSA) - ROMA, 16 DIC - L'inatteso tonfo casalingo di Boston e la dodicesima vittoria consecutiva di Houston sono i dati salienti della notte Nba, nella quale si sono giocate undici partite. I Celtics ...

NBA - gioia Okc dopo 3 overtime - impresa di Utah a Boston : Spettacolo al Wells Fargo Center. OKC passa a Philadelphia dopo 3 durissimi supplementari, resi ancora più appassionanti dalla sfida interna tra Westbrook (alla 11esima tripla doppia stagionale) ed ...