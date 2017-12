NBA 2017-2018 | Horford manda in paradiso i Celtics | rimonta spaziale! Pistons e Wolves

NBA 2017-2018 : tripla doppia di LeBron James - ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli : La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Thunder battono Cavs e Rockets - Wizards corsari a Boston! : L’NBA Regular Season 2017/18 in questo clima natalizio ci ha regalato una tre giorni sensazionale di grande basket NBA. Non sono mancate sorprese e polemiche, soprattutto nell’NBA Christmas Day, ma a farla da padrone è stato lo spettacolo che tutte le squadre hanno saputo dare sul parquet. Analizziamo ora tutti i risultati partendo dall’NBA Christmas Day che dividiamo a metà. Prima infatti vediamo le tre partite giocate ...

NBA 2017-2018 : vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...

NBA 2017-2018 : cadono Boston e Houston - Golden State vince contro i Cavs : Non sono mancate le sorprese per quanto riguarda le cinque partite dell’NBA Christmas Day 2017: come da tradizione, le squadre della lega più spettacolare al mondo sono scese in campo per allietare il Natale dei tifosi sparsi in tutto il mondo. Partita di cartello la rivincita delle scorse Finali Nba, in cui i Golden State Warriors hanno avuto la meglio su Cleveland Cavaliers, che non sono riusciti a prendersi la rivincita della sfida ...

Basket NBA 2017. LeBron stecca - stavolta la festa di Natale è tutta per Golden State : La festa di Natale stavolta è tutta per i Golden State Warriors che, ribaltando l’esito della sfida dello scorso anno, si aggiudicano (99-92) la partita più attesa della serata natalizia contro i Cleveland Cavaliers. Spettacolo pochino, emozioni tante nel remake della finale dello scorso anno che ha visto i padroni di casa di Golden State vincere nonostante l’assenza di Stephen Curry, nonostante percentuali di tiro lontane da quelle che ...

Diretta Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers dove vedere in tv e streaming gratis Basket NBA 2017 - : Diretta Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, il match valido per la regular season di Basket Nba, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

NBA 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Natale per tutti gli appassionati di basket vuol dire solo una cosa “NBA Christmas Day”. Nella serie di partite che la NBA ha in programma c’è ovviamente la sfida più attesa, quella che è valsa il titolo nelle ultime tre stagioni e che, secondo i pronostici di inizio anno, si riproporrà per una quarta volta. Si parla ovviamente di Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Si gioca in California in casa dei campioni in carica, reduci ...

NBA 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

NBA Regular Season 2017/18 : DeRozan e Westbrook fanno volare Raptors e Thunder - bene anche Nuggets e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto un grandissimo regalo pre-natalizio offrendoci tantissime partite che hanno dato grande spettacolo. A contribuire in maniera importante a questo spettacolo sono stati DeMar DeRozan e Russell Westbrook, autentici mattatori di questo fine settimana. Ora senza indugio andiamo ad analizzare i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season, partendo dalle 5 partite giocate venerdì. Partiamo ...

NBA 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

NBA 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

NBA 2017-2018 : Cleveland torna al successo trascinata da LeBron James. Secondo k.o. di fila per Boston! : Cinque gli incontri disputati nella notte NBA. I Cleveland Cavaliers hanno ritrovato la vittoria battendo i Chicago Bulls per 115-112. Un trionfo sudato fino alla fine, contro una delle squadre più in forma del momento (i Bulls erano reduci da sette vittorie consecutive), ma ottenuto grazie al solito LeBron James, che ha chiuso il match con 34 punti. Kevin Love ne ha invece aggiunti 27: per Cleveland si tratta della 12esima vittoria consecutiva ...

NBA Regular Season 2017/18 : Durant e Butler trascinano Warriors e Timberwolves - bene anche Spurs e Thunder! : La decima settimana di questa NBA Regular Season 2017/18 è partita col botto regalandoci un ricco menù pieno di partite, le quali ci hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo… ed oltre. Le sorprese non sono mancate, in modo particolare le sconfitte delle prime della classe in entrambe le Conference, mentre altri protagonisti hanno preso la scena in questa tre giorni intensissima prima di Natale. Partiamo allora senza ...