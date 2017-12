Nasce la lista centrista alleata col Pd | sarà guidata da Lorenzin

Nasce una nuova lista verso le elezioni : 'Per una sinistra rivoluzionaria' Video : Non si fermano i movimenti a #sinistra in vista delle prossime #elezioni politiche della primavera 2018. Dopo la nascita di 'Liberi e Uguali [Video]' avvenuta lo scorso 3 dicembre per iniziativa di MDP, Possibile e sinistra Italiana ai quali si potrebbe aggiungere la parte sinistra di Campo Progressista e l'inizio del percorso di Potere al Popolo [Video], avviato dal centro sociale napoletano Je so' pazzo con l'adesione di Rifondazione ...