Napoli | verso il Crotone con due dubbi di formazione

Bologna - Verdi verso il Napoli : già partito il casting sostituto : Bologna, Verdi verso il Napoli: già partito il casting sostituto Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, Verdi verso IL Napoli: GIÀ partito IL casting sostituto – Simone Verdi è il fiore all’occhiello di un Bologna che sta sorprendendo. Sul trequartista rossoblù hanno messo l’occhio diversi club italiani, ma in pole ci sarebbe il Napoli. ...

Le big preparano i botti. Napoli - Inglese e Ciciretti. Montella verso Siviglia : In attesa della riforma delle finestre di mercato che tanti auspicano, ci si avvicina alla sessione «di riparazione», ovvero alla possibilità di tesserare nuovi giocatori nel mese di gennaio. E se tante società fingono di non essere interessate «perché siamo a posto così», in realtà quasi tutte provano a migliorarsi o a intavolare trattative che magari verranno buone in estate. Qualcosa accadrà insomma ...

Calciomercato - Younes scatta verso Napoli : Aurelio De Laurentiis all'inaugurazione di 'Napoli nel mito' al Mann Giuntoli ha inseguito Younes e lo ritiene un profilo di assoluto livello, un giocatore in grado di incidere nell'economia di una ...

Calciomercato Napoli/ News - Rog verso l'addio a gennaio : andrà dai felsinei? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: Lionel Messi direttamente blocca la partenza del centrocampista Denis Suarez che piace al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 12:48:00 GMT)

Pecchia - Napoli diverso dal passato : Ai microfoni di 'Radio anch'io sport', Pecchia sottolinea "non so se può bastare per vincere lo scudetto, ma di sicuro è un altro campionato, il Napoli può giocarsela fino alla fine".

Napoli - Milik verso il rientro. Domani la visita di Ghoulam : Napoli, Milik verso il rientro. Domani la visita di Ghoulam Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Milik verso IL RIENTRO: A GENNAIO POSSIBILE PRESTITO AL CHIEVO – Finalmente arrivano buone notizie per il Napoli. Se la squadra di Sarri vive un piccolo momento di crisi, dall’infermeria il club partenopeo può sorridere. Secondo quanto riferisce ...

Classifica Serie A/ Risultati 16^ giornata : verso Torino Napoli - stasera la Lazio : Classifica Serie A, Risultati 16^ giornata: il Napoli reduce da un punto nelle ultime due giornate (senza gol) si prepara alla trasferta di Torino, i granata intanto sfidano la Lazio stasera(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 16:20:00 GMT)

Verso Napoli-Fiorentina : azzurri chiamati al riscatto per allontanare i primi segnali di crisi : ... 'E' casa vostra, investiremo i ricavi nel mercato' Probabili formazioni Juventus-Inter: c'è Szczesny, Spalletti ritrova Vecino dal 1 Dove vedere Juventus-Inter: diretta tv e streaming gratis oggi 9 ...

Napoli-Fiorentina - Insigne verso il forfait : Napoli, 9 dicembre 2017 - Ripartire in campionato dopo il tonfo con la Juventus ma doverlo fare probabilmente senza la stella più brillante della rosa. E' questo il menù che attende domani Sarri , ...

Verso Napoli-Fiorentina - l’appello di Ghoulam ai tifosi : che parole dell’algerino! : Il momento in casa Napoli non è dei migliori. Prima la sconfitta con la Juventus poi quella con il Feyenoord e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Contro la Fiorentina la squadra partenopea proverà a riscattarsi tornando ai tre punti. Chi non sarà presente è Faouzi Ghoulam, fermo ai box per la rottura del legamento crociato. Il terzino algerino ha voluto però lanciare un appello ai tifosi con un post su Twitter: “Lavoro duramente ...

Higuain - anche un gesto verso la panchina del Napoli : dopo il gol... : Non solo la mano all'orecchio e poi sulla fronte a 'cercare' de Laurentiis in tribuna. dopo il gol dell'1-0 a Napoli, Gonzalo Higuain , secondo Sky Sport , si è portato la mano anche in una zona 'che è meglio non pronunciare...', racconta l'inviato Alessandro Alciato, quando è passato davanti alla panchina del Napoli. Altro sms alla sua ex ...

Verso Napoli-Juventus - Maggio : “Non è una partita come le altre” : La seconda vita calcistica di Christian Maggio. Il terzino del Napoli, chiamato in causa da Maurizio Sarri nelle ultime uscite stagionali dopo l’infortunio di Ghoulam, è stato autore di ottime prestazioni procurandosi anche il decisivo calcio di rigore contro l’Udinese. Ai microfoni dell’ANSA il calciatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima delicata […] L'articolo Verso Napoli-Juventus, Maggio: “Non è ...

Napoli-Juventus - Higuain verso la panchina : deciderà lui. Allegri conferma il 3-4-2-1 : Napoli-Juventus, Higuain verso la panchina: deciderà lui. Allegri conferma il 3-4-2-1 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Juventus, Higuain verso LA panchina- Mancano poco più di 24 ore al big match della 15a giornata tra Napoli e Juventus. Partenopei a caccia dello strappo netto e decisivo versa la corsa al titolo. In casa di vittoria contro i ...

Verso Napoli-Juventus - Maggio : “Non è una partita come le altre” : La seconda vita calcistica di Christian Maggio. Il terzino del Napoli, chiamato in causa da Maurizio Sarri nelle ultime uscite stagionali dopo l’infortunio di Ghoulam, è stato autore di ottime prestazioni procurandosi anche il decisivo calcio di rigore contro l’Udinese. Ai microfoni dell’ANSA il calciatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima delicata […] L'articolo Verso Napoli-Juventus, Maggio: “Non è ...