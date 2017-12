Napoli-Juventus | duello per Darmian e Grimaldo | il piano C è Fares

De Rossi : 'Lo scudetto? La Juventus è favorita - poi Roma e Napoli' : ... soprattutto quando vai a giocare contro una squadra molto forte che vorremmo raggiungere', sono le parole del capitano della Roma rilasciate a Sky Sport. Il riferimento alla Juventus è chiaro, sono ...

Juventus e Napoli - una poltrona per due : Torino, 28 dicembre 2017 - Allacciatevi le cinture, il rush finale del girone d'andata è in arrivo. Napoli e Juventus si contendono il titolo di campione d'inverno, che concretamente vale poco o ...

Coppa Italia 2018 - quarti di finale : quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 2 GENNAIO: 20.45 Napoli-Atalanta MERCOLEDI' ...

Coppa Italia 2018 - quarti di finale : quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo : La Coppa Italia 2018 di calcio tornerà in campo il 2-3 gennaio per gli ultimi quarti di finale. Dopo il successo della Lazio e lo scoppiettante derby di Milano, toccherà a Napoli e Juventus scendere in campo per andare a caccia della semifinale: i bianconeri saranno impegnati nella stracittadina contro il Torino mentre i partenopei se la dovranno vedere con l’Atalanta. La capolista della Serie A partirà con tutti i favori del pronostico ...

Serie A Napoli - Hamsik : "Non c'è solo la Juventus per lo scudetto" : Il capitano degli azzurri ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore - ha dichiarato - sono davvero felice che questo record sia arrivato a ...

La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Benatia decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria, mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri, che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ...

Calcio - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : Juventus e Roma - sfida al vertice sotto l’albero! Pericolo Samp per il Napoli : Il meglio arriva alla fine. Juventus e Roma si sfidano sabato 23 dicembre nel posticipo prenatalizio del 18° turno del campionato di Serie A 2017-2018 in un match che ha il sapore di una sfida scudetto tra due squadre in grado finora di fare il vuoto rispetto al resto della comitiva insieme al Napoli e all’Inter e di concedersi un Natale ad alta quota, a prescindere dall’esito del confronto. I bianconeri stanno attraversando un ...

Juventus vs Genoa : Razzismo vs Napoli : Per vincere partite come queste, bisogna battere l'ignoranza radicata e temo che le nostre generazioni non riusciranno ad assistere a spettacoli migliori". Vuoi essere sempre aggiornato ? Indirizzo ...

Napoli - Koulibaly : "Vogliamo lo scudetto. La Juventus non è la squadra da battere" : ...