Napoli | Jorginho al 45' | ' Terreno brutto | ma non ci pensiamo'

Napoli : Jorginho vede lo scudetto - : Il calcio non è uno sport individuale, da soli non si va da nessuna parte ". Il centrocampista ha poi aggiunto: " Per il mio compleanno la squadra mi ha fatto una grande sorpresa, si sono presentati ...

Napoli-Sampdoria 3-2 | Diretta Fuori Jorginho - dentro Diawara : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la...

Napoli - Jorginho : "Vogliamo il titolo di campioni d'inverno" : Se sto facendo bene il merito è dei miei compagni che mi aiutano tanto: in effetti, essendo uno sport di squadra, non potrebbe essere altrimenti.'' Secco e pragmatico Jorginho , fresco di compleanno: ...

Napoli - Jorginho : 'Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo di Natale' : 'Il regalo che vorrei sotto l'albero? Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo'. Jorginho parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle sue speranze e delle ambizioni del Napoli. 'Siamo pronti ...

Napoli - Jorginho : "Dura con la Samp. Campioni d'inverno? Il regalo di Natale" : Saranno in 45.000 domani pomeriggio al San Paolo per Napoli-Sampdoria, buona quindi la risposta di pubblico per un match che deve vedere gli azzurri tornare a vincere in campionato a Fuorigrotta. ...

Jorginho ne fa 26 - il Napoli festeggia in pigiama al bowling : Che il clima in casa Napoli fosse tornato sereno era apparso evidente. La vittoria in Coppa Italia e la qualificazione ai quarti di finale ha contribuito a rasserenare un ambiente che si prepara alla ...

Napoli - Jorginho "Vogliamo vincere" : Sinceramente da solo sarebbe stata dura, è arrivato un punto quando ero in Italia, che dissi piangendo a Verona: ' Per me è finita, torno, ero al settore giovanile, dissi che questo mondo non faceva ...

Napoli - Jorginho : 'Faremo vedere al Torino la nostra voglia di vincere' : Napoli - Intervistato da Tv Luna, Jorginho ha parlato della sfida con il Torino: 'Sarà una partita difficile, il Torino è in salute, vengono da un risultato importante, sono carichi e magari pensano ...

Napoli - Jorginho : 'Sogno lo scudetto ogni sera' : Napoli - 'Il Napoli sta bene anche se sembra in un momento di difficoltà ma siamo sulla strada giusta per tornare a fare punti' . Intervistato da Tv Luna, Jorginho si lascia scivolare addosso le ...

Napoli - Jorginho : "A Torino per vincere". Ok Insigne - giocherà dall'inizio : De Laurentiis ha parlato di Donnarumma, Sarri continua a tacere ad ogni vigilia di campionato, e così a presentare la sfida di domani a Torino (convocato Insigne che sarà titolare, salvo sorprese) ci ...

LIVE Napoli-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Jorginho si divora il gol - annullato una rete a Simeone : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE PARTITE DELLA Serie A Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Fiorentina, match valido per il 16° turno del campionato di Serie A 2017-2018. I partenopei, dopo il pareggio tra Juventus-Inter di ieri all’Allianz Stadium, hanno l’occasione di ritornare in vetta alla classifica battendo nel match del San Paolo la Fiorentina di Stefano Pioli. Maurizio Sarri dovrà fare a meno ...

Napoli - i top e flop : Mertens fantasma - Jorginho senza idee. Reina super : Zero gol all'Inter, zero gol alla Juve: il Napoli che quest'anno vince partite che un anno fa non avrebbe vinto (cit. Sarri), è andato in bianco al San Paolo contro le prime due dirette inseguitrici ...

Pagelle LIVE Napoli-Juventus in DIRETTA : Higuain migliore in campo e gol pesante - male Jorginho e Mertens nel Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli JUVENTUS Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Juventus big match della quindicesima giornata di Serie A. Il primo tempo vede la Juve in vantaggio grazie al gol del (fischiatissimo) ex Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino fa le prove in avvio con un delizioso tocco sotto sul quale Reina risponde presente, prima di non lasciare scampo al portiere spagnolo dopo pochi ...